Impactante video de una mujer que lanza a su bebé desde un edificio en llamas

Sudáfrica.- Una mujer arrojó a su bebé de un edificio incendiándose debido a los disturbios en Sudáfrica, el pasado 13 de julio. Ambas se encuentran estables.

Fue en un centro comercial de Durban donde la madre de 26 años tuvo que huir a través de las ventanas de un edificio incendiándose y arrojar a su bebé.

El edificio fue incendiado luego de que ladrones entraran y mientras Naledi Manyoni se encontraba de compras. Primero bajó por las escaleras hasta la marquesina y luego arrojó a su bebé.

Las protestas en Sudáfrica comenzaron el pasado viernes 9 de julio, a raíz del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato judicial.

Pero las manifestaciones pronto se convirtieron en vandalismo, según medios locales, alcanzando los 72 muertos y 1.234 detenidos en Sudáfrica.

[WATCH] Toddler rescued from a fire. Looters started a fire after stealing everything from the shops on the ground floor. They then set fire to the building, affecting apartments upstairs. Neighbours caught the little girl 🥺#ShutdownKZN watch @BBCWorld for more pic.twitter.com/LTMTAa7WAz

— Nomsa Maseko (@nomsa_maseko) July 13, 2021