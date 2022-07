La historia de Tusayiwe: tiene 23 años, sus padres la abandonaron y es “mamá” de 34 nenes

Tusayiwe Mkhondya es una joven de Malawi que ejerce como madre de 34 niños y adolescentes sin hogar. La mujer ha compartido en redes vídeos de su rutina diaria en la que trabaja sin descanso para sus hijos adoptivos. Sin embargo, Tusayiwe no es la única que tiene una familia más que numerosa. Britani Church, una mujer de Texas de 33 años, es madre de 12 hijos.

Tusayiwe Mkhondya, de 23 años, acoge en su casa a huérfanos, niños de la calle y madres adolescentes en Malawi. Ella cuenta que fue madre soltera a los 18 años, cuando estaba sola y ni siquiera tenía una casa.

Así que cada día prepara comida para 34 personas. “Todos los niños no están abandonados. Algunos son huérfanos, algunos tienen un solo padre, otros sí han sido abandonados por sus padres. Les proporciono educación, empoderamiento y habilidades”, ha explicado Tusayiwe Mkhondya en uno de sus vídeos en redes sociales.

Una casa de acogida para bebés y adolescentes madres solteras

En su organización ‘You Are Not Alone (Yana)’ acoge a niños desde los cinco meses hasta los 16 años. En un vídeo de TikTok, con más de 731,000 me gusta, explica que su día comienza a las 4 de la madrugada mientras prepara comidas para todos: desde sándwiches y cenas calientes hasta zumos. Ella es la única cocinera aunque cada pequeño tiene asignadas unas tareas para ayudar en casa.

La joven cuenta que cuando todos los niños se acuestan cada noche a ella le queda una ardua tarea por delante, con varios bebés a los que dar de comer y cambiar y dejarlo todo preparado para el día siguiente.

La casa de Tusayiwe Mkhondya se financia con donaciones a través de GoFundme.

