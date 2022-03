Muere gimnasta ucraniana tras bombardeo ruso en Mariúpol

Ucrania.- El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado muchas víctimas debido a los ataques bélicos de la nación gobernada por Vladimir Putin, y una de ellas ellas fue la joven promesa de la gimnasia ucrania, Katya Dyachenko, quien perdió la vida tras un bombardeo en Mariúpol.

De acuerdo con medios de Ucrania, la prominentes deportista de su nación estaba en su casa, cuando un misil impactó con el edificio donde está su hogar, lo que provocó el derrumbe del inmueble, causando la tragedia.

La entrenadora de Dyachenko, Anastasia Meshchanenkov, confirmó el lamentable hecho que ha puesto de luto al deporte mundial, pues la joven se suma a la lista de 78niños fallecidos desde que comenzó el conflicto, según datos de las Naciones Unidas.

«Tenía que conquistar el mundo, pero ha muerto enterrada en escombros. Tenía que conquistar el escenario y regalar sonrisas al mundo. ¿De qué tienen la culpa los niños?». lamentó.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she's just gone. Close the sky…please. @NATO pic.twitter.com/TzsjHRuRSX

— Anna Purtova (@Purtova_aa) March 23, 2022