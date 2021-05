Qué es el temible “hongo negro” y cómo se relaciona con el coronavirus

India.-

La mucormicosis u “hongo negro”, una rara infección que comenzó a reportarse en la India y en los últimos días también registró casos en Uruguay, generó preocupación e incertidumbre a nivel local porque se la asocia a los pacientes que atraviesan un cuadro grave de coronavirus y tienen el sistema inmunológico debilitado.

Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), advierte que el Mucor es un hongo que se conoce hace tiempo y tiene un alto nivel de mortalidad en pacientes inmunodeprimidos por enfermedades oncológicas, VIH, diabetes o que han sido tratados con corticoides durante un tiempo prolongado por atravesar un cuadro grave de coronavirus, según publica La Nación.

“Es un hongo que podríamos llamar oportunista. Ingresa en el organismo a partir de la inhalación de esporas de un hongo que puede estar en el suelo, en la materia fecal de los animales, en la fruta en mal estado, etcétera. Si no tenés problemas de salud la inhalación de estas esporas no te hacen daño, pero hemos visto que en pacientes con las defensas bajas el Mucor hace un desastre”.

La especialista explica que los tratamientos con corticoides en los pacientes con Covid han demostrado ser muy exitosos para mejorar el nivel de oxígeno en sangre. “Gracias al cielo que contamos con eso, pero la utilización prolongada de corticoides generan predisposición a que ese tipo de hongos hagan daño al organismo y han demostrado tener un alto índice de mortalidad”, agrega Obieta.

Sin embargo, asegura que hay mecanismos para evitar infecciones, como medicamentos que se usan de forma preventiva, y destaca que no se contagia de persona a persona. Obieta indica que, si bien no siempre se diagnostica, en la Argentina ya hubo casos de mucormicosis. “Nosotros tenemos un grupo con otros especialistas en donde compartimos casos clínicos y una colega de Bariloche nos mandó fotos de un paciente que, en mi opinión, tenía mucormicosis, pero acá no hay tantos especialistas en hongos y a veces no se termina haciendo el diagnóstico correcto, pero no es algo que solo esté en la India o en Uruguay”.

Leda Guzzi, también infectóloga y miembro de la SADI, resalta que ese tipo de infecciones son infrecuentes. Explica que en la India hubo varios casos porque, por el colapso del sistema sanitario, muchos se automedicaron y, además, ese país tiene una alta prevalencia de población diabética y mal controlada, pero que en le resto del mundo solo se ven casos aislados.

“Hay que destacar que es algo infrecuente. Es un hongo oportunista que no afecta a cualquier persona, sino que para volverse patógeno necesita de una inmunodepresión profunda. Con el Covid se dan varias cuestiones, por un lado puede generar una desregulación del sistema inmune y una alteración de lo que llamamos la inmunidad innata, eso predispone un poco a la sobreinfección tanto bacteriana como fúngica. También suelen bajar los linfocitos, que son las células de las defensas. El uso de corticoides, o el mal uso de antibióticos, puede predisponer al desarrollo de mucormicosis, por eso es muy importante no automedicarse durante el Covid”.

Fuente: BBC Mundo