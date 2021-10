Se conocen las primeras imágenes de Alec Baldwin tras la tragedia

Estados Unidos.- Luego de la tragedia protagonizada por Alec Baldwin, se conocieron las primeras imágenes del reconocido actor estadounidense, que este jueves mató de un disparo a la directora de fotografía Halyna Hutchins mientras manipulaba un arma de utilería que se suponía que tenía balas de fogueo.

Las fotos muestran a Baldwin en el Rancho Bonanza Creek, en el estado de Nuevo México, locación donde se estaba filmando la película «Rust», luego de ser interrogado por los detectives, que también hicieron preguntas a los testigos del hecho para esclarecer al accidente.

En una de las fotografías se ve al actor hablando por teléfono, mientras que en la otra está al borde de una carretera, encorvado y con las manos en sus rodillas, mientras mira hacia el suelo.

