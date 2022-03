Terremoto de magnitud 7,3 y alerta de tsunami en Japón

Japón.- Un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter ha activado este miércoles la alerta de tsunami en la costa este de Japón, según las autoridades locales.

La Agencia Meteorológica de Japón y El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) han situado el epicentro frente a las costas de la región de Fukushima. El seísmo se ha originado a más de 60 kilómetros de profundidad. La región fue devastada en 2011 por un terremoto mortal de magnitud 9.0 en la escala de Richter y un posterior tsunami que también causó un desastre nuclear.

El centro de alerta de tsunamis del Pacífico ha advertido de la posibilidad de una subida repentina del nivel del agua. Según la cadena nipona NHK, el aviso afecta principalmente a las prefecturas de Fukushima y Miyagi, las más cercanas al epicentro.

La televisión nacional NHK ha afirmado que el tsunami podría haber llegado ya a algunas áreas. Tokyo Electric Power Company Holdings, que opera la planta nuclear Fukushima Daiichi -que sufrió múltiples fusiones tras el terremoto y tsunami de 2011 que destruyó sus sistemas de enfriamiento-, ha informado de que los trabajadores estaban revisando posibles daños. Además, dos millones de hogares se han quedado sin electricidad en la zona.

Repercusiones en redes

Algunos usuarios en Twitter reportan que los edificios en Tokio se han balanceado debido a la potencia del terremoto.

#Latest another #Video Showing 7.3 #quake impact as more than 100k households without electricity and government checking nuclear power plants. #Tsunami alert issued for #Fukushima region #NuclearPowerPlant #Tokyo #Japan #earthquake pic.twitter.com/Fs5wrbZigy

