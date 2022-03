Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego temporal para corredores humanitarios

Ucrania y Rusia acordaron crear corredores humanitarios para evacuar a los civiles y la entrega de alimentos y medicinas, anunció la parte ucraniana al cabo de una segunda ronda de conversaciones, en el octavo día de guerra.

«La segunda ronda de conversaciones ha terminado. Desafortunadamente, Ucrania aún no tiene los resultados que necesita. Solo hay decisiones sobre la organización de corredores humanitarios», dijo en Twitter el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, según informan las agencias AFP, Sputnik y Europa Press.

También precisó en su cuenta cuenta de Twitter que «acordamos continuar el trabajo en tercera ronda (de negociaciones) tan pronto como sea posible».

Podolyak detalló que «las partes alcanzaron un entendimiento para garantizar juntos corredores humanitarios para evacuar a la población civil, así como para suministrar medicamentos y alimentos a los lugares de los combates más intensos», dijo la agencia Belta y el portal ucraniano Babel, tras las conversaciones en la región bielorrusa de Brest.

Rusia y Ucrania crearán un canal de comunicación especial para discutir la posibilidad de establecer los citados corredores. Asimismo, ambas partes han acordado volver a reunirse «pronto», en la que sería la tercera ronda de conversaciones desde que estalló el conflicto hace una semana.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX