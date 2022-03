Un millón de personas ya abandonó Ucrania en una semana de invasión rusa

El organismo de la ONU para los refugiados dijo este jueves que 1 millón de personas ya han huido de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, hace una semana, un éxodo a un ritmo sin precedentes en lo que va del siglo.

El recuento de Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) equivale a más del 2% de la población de 44 millones de personas de Ucrania, y en tan solo una semana de combates.

El organismo de la ONU ha predicho que hasta 4 millones de personas podrían tener que abandonar Ucrania, pero ha advertido que incluso esa estimación podría ser revisada a la alza.

“Nuestros datos muestran que pasamos la marca de 1 millón (de refugiados)» a la medianoche de Europa central, sobre la base de recuentos suministrados por la autoridades nacionales, escribió en un mail el vocero del Acnur, Joung-ah Ghedini-Williams, informó la cadena de noticias CNN.

El titular de Acnur, Filippo Grandi, dijo en Twitter que «en solo siete días hemos visto el éxodo de 1 millón de refugiados de Ucrania hacia países vecinos».

Siria, cuya guerra comenzó en 2011, sigue siendo el país con la mayor cantidad de refugiados, más de 5,4 millones de personas, según Acnur.

Pero incluso en el momento en que el éxodo de Siria era más pronunciado, a principios de 2013, el país tardó al menos tres meses en llegar a 1 millón de refugiados.

Acnur dijo esta semana que, a este ritmo, la de Ucrania se prefigura como la «crisis de refugiados más grande de este siglo».

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.