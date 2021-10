Una joven terminó en terapia intensiva por haber usado shorts ajustados: “Pude haber muerto”

Estados Unidos.- En una primera cita, Sam, de 25 años, decidió ponerse unos shorts de jean. Sin embargo se llevó una sorpresa al ver que le produjo una infección que pudo haber terminado con su vida.

La joven oriunda de Carolina del Norte, Estados Unidos, había decidido ponerse esta prenda ajustada, pero nunca pensó que le iba a incomodar a lo largo de las ocho horas que pasó con él. Al día siguiente comenzó a sentirse mal y por la noche notó que se le había hecho un bulto en las piernas. Ahora salió a contar la historia para concientizar sobre lo importante de usar ropa que no incomode.

Sam contó al medio estadounidense Buzzfeed: “Fui a una cita con este chico que estaba conociendo, y me di cuenta de que estaba vistiendo unos shorts muy incómodos”. Sin embargo, “elegí ignorarlo y solo disfrutar el momento”.

Pero al otro día llegaron las complicaciones, cuando se empezó a sentir “no al 100%”: “Esa noche me di cuenta de que tenía un bulto grande donde se me había irritado, y a medida que pasaba el tiempo, comencé a sentirme más dolorida”. A su vez precisó que la molestia era en ese lugar puntual “y se sentía como un dolor palpitante y punzante”.

Pese a esto, se atendió recién a la mañana siguiente y, cuando pensó que le darían alguna simple medicación, “ya era tarde”: tuvo un shock séptico, por lo que debió ir a la emergencia médica. “Tenía escalofríos, me faltaba el aire, no podía caminar y tenía dolores extremos en el cuerpo. Me ingresaron en la unidad de cuidados intensivos (UCI), y fue entonces cuando me di cuenta de que esto era un poco más grave de lo que había previsto”, contó Sam.

Allí pasó unos cuatro días, y se salvó de que tuvieran que someterla a una cirugía para sacarle la infección. Asimismo se le generó una celulitis después de haber usado aquellos shorts, pero con un tratamiento pudo recuperarse.

Fuente: Radio Mitre