Video: así lleva a su hijo a la escuela la mamá fitness criticada por los padres

Bolivia.- Una madre con un cuerpazo de infarto ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, luego de que otra madre la criticara por llevar a su hijo a la escuela con ajustados atuendos deportivos.

El hecho se dio en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y la persona en cuestión es Vanesa Medina, una abogada y modelo fit, que representa a una línea de gimnasios y trabaja luciendo su figura.

Su atuendo llamó la atención y causó el rechazo de otra madre, que le sacó una foto y un video y los compartió en las redes sociales asegurando que la vestimenta es inapropiada para el lugar en el que se encontraba:

“Por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio, que asco”, dice la señora en la filmación.

La polémica estalló en segundos. Por un lado quienes coincidían en que la mujer no podía ir así vestida ante los niños y por otro la gran mayoría salió a defenderla asegurando que Medina debe vestirse como quiere y no responder a los deseos del resto. Las fotos se viralizaron y la modelo tuvo una enorme repercusión gracias al escándalo escolar.

Fisicoculturista y madre del pequeño Fabrizio de 4 años, Vanesa Medina ganó el premio a “Miss Fitness” Bolivia hace algunos años y suele mostrarse en traje de baño y ropa interior en las redes sociales. El lunes vistió un conjunto ajustado rosa, a espalda descubierta, para ir a dejar a su hijo al colegio y la polémica llegó hasta los canales televisivos del país.

Ante el revuelo que causó su look. Vanesa utilizó su cuenta de Facebook para responder a los cuestionamientos: “Quería manifestarme dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante mensajitos, muestras de cariño y aprecio con palabras tan lindas, defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona”.

“Esa madre grabó eso queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito”, señaló en la publicación la modelo y abogada de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz.

Aseguró que lejos de avergonzarla, salió más fuerte de esa situación. “Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad”.

“Supe que hay más personas buenas, empáticas y con amor en sus corazones. Soy una mami fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo. No hago nada malo a nadie, la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”, dijo.

Ahora no sería nada raro que a la mujer le empiecen a llover los ofrecimientos para modelar todo tipo de prendas ya que se ve que todo lo queda muy bien.

