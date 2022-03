Video: así se estrelló en el sur de China el avión que llevaba 132 pasajeros

China.- Un avión Boeing 737 de China Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló en la región de Guangxi, en el sur de China, según informó la administración china de aviación civil (CAAC). En las últimas horas, se dio a conocer el video del accidente. Sin embargo, los equipos de rescate continuaban con sus trabajos en la zona este lunes por la mañana.

Según la CAAC, el vehículo aéreo transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, corrigiendo reportes previos que hablaban de 133 personas a bordo. En tanto, informaron que “perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou”, en la región montañosa.

El Boeing 737 provocó un incendio al estrellarse en una zona rural de esa ciudad. El vuelo tenía una duración prevista de una hora y cuarenta minutos, en la que el aparato debía recorrer los 1.357 kilómetros que separan Kunming de Cantón. Según la web de rastreo de vuelos FlightRadar24, el Boeing 737-89P perdió velocidad con rapidez antes de iniciar un brusco descenso.

China Eastern, con sede en Shanghái, es una de las tres grandes aerolíneas de China y vuela a 248 destinos con rutas nacionales e internacionales. La aerolínea, consultada por la AFP, no emitió por ahora ningún comentario al respecto.

The alleged moment of the crash of a passenger Boeing 737 of the Chinese airline China Eastern Airlines near Guangzhou. #China #Guangzhou pic.twitter.com/n2jJi5Djgr

— OsintTv (@OsintTv) March 21, 2022