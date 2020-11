Actos presenciales de fin de ciclo lectivo: Sadop pide no realizarlos

Tucumán.- El ministerio de Educación, en conjunto con la cartera de Salud, anunciaron que los estudiantes de sexto grado del nivel primario y de quinto año del secundario puedan realizar las ceremonias de fin de ciclo de modo presencial.

Desde el gremio de los docentes privados (Sadop), emitieron un comunicado en el cual muestran el desacuerdo con la medida.

Ante la decisión del Ministerio de Educación de realizar actos presenciales de finalización de carrera escolar esperamos que la misma se encuentre respetando los indicadores epidemiológicos determinados a nivel del Consejo Federal de Educación. La postura del Sadop es que propiciamos una vuelta a clases y a las actividades educativas de forma segura, minimizando los riesgos sanitarios.

Si bien esta es una actividad que responde a la más sentida ritualidad educativa, esperamos que no signifique un perjuicio epidémico. Habría que analizar de postergarla un poco, no renunciando a la realización de la misma. Reclamamos la no convocatoria a nuestro sector para trabajar esta situación y su protocolo, incumpliéndose así lo acordado a nivel de la paritaria Federal docente. No debe ser una actividad obligatoria para ninguno de los actores involucrarnos.

Fuente: Los Primeros TV