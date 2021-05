Alberto Fernández: “No vamos a volver a una fase 1, no la resistimos”

Buenos Aires.- “No lo resistiríamos”, consideró Alberto Fernández sobre la posibilidad de volver a fase 1. En una entrevista con el periodista Gustavo Silvestre en Radio 10 también puso el foco en el conflicto que se produjo con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, en relación a las restricciones y a la suspensión de clases presenciales.

En ese sentido, Alberto Fernández disparó: “Me criticaron, me llevaron a la Corte y le hicieron decir a la Corte que lo que ellos querían…¿Y quién tenía razón?”. Es que el gobierno porteño está en tratativas para incrementar las restricciones e interrumpir la asistencia a las escuelas.

Lejos de dar un paso atrás, el primer mandatario le hizo una pregunta al aire en forma directa a Horacio Rodríguez Larreta: “Si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”.

Es preciso mencionar que Alberto Fernández viajó a Europa en el marco de una gira que tuvo como uno de sus grandes interlocutores al Papa Francisco. Además del Vaticano, estuvo en Madrid, Lisboa y París. En relación con esto, describió: “En Francia salí a caminar a las 11 de la mañana hasta la torre Eiffel para distraerme un rato. Habremos caminado 20, 25 cuadras y no encontró un bar para tomar un café. Yo lo que les pido a todos es que entendamos por lo que estamos pasando y nos hagamos cargo”.

Desde su punto de vista, el incremento de casos tiene que ver con la postura de “decir que la vida siga como si no pasara nada. Está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia, un virus que nos mata y nos contagia”.

Fuente: La 100