Argentina compró 25 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus

Buenos Aires.- El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes que la Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna que se produce en Rusia contra el Coronavirus: además, adelantó que las primeras 10 millones de dosis llegarán al país en diciembre.

«Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis -que requiere la vacuna-, las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más», afirmó el Presidente a sputniknews.

En ese sentido, aseguró que la compra de las dosis de la vacuna Sputnik V «para nosotros es muy importante, porque nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en Argentina».

Fernández remarcó que él cuenta ahora mismo con dos dosis que le enviaron desde Rusia pero que no se las aplicará porque no sería «justo».

«Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo», enfatizó.

El Presidente resaltó que la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, viajó a Rusia para concretar la adquisición de las 25 millones de dosis entre el 17 y 26 de octubre pasado.

«A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente», precisó.

Sobre Sputnik V

La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya: se encuentra actualmente en la Fase 3 de los ensayos clínicos.

Desde Rusia ya han solicitado a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la preclasificación de su vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Este paso es clave para obtener la aprobación mundial para su distribución y utilización.

La prestigiosa revista médica The Lancet informó que el 100% de los adultos sanos participantes en los ensayos clínicos de Fase I y II de Sputnik V demostraron una fuerte respuesta inmune frente al SARS-CoV-2.

La vacuna se presenta en forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intramuscular.

Fuente: El tucumano