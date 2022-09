Así reaccionó la prensa internacional al intento de asesinato contra Cristina

Buenos Aires.- Las reacciones de la prensa internacional fueron inmediatas sobre el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. El detenido, de nacionalidad brasileña, fue reducido y posteriormente identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, de 35 años.

La noticia dio la vuelta al mundo y se posicionó como tema principal en las principales portadas de diferentes medios internacionales.

El País de Uruguay replicó el fragmento del video donde se lo ve a Fernando Andre Sabag Montiel, de 35 años, apuntar contra la titular del Senado. “El sujeto fue detenido de inmediato. A pocos metros del lugar se encontró el arma, que hasta el momento no se sabe si es real”, publicó ese medio.

Folha de Brasil subrayó la nacionalidad del joven detenido por la Policía Federal. “La policía lo identificó como Fernando Andre Sabag Montiel, un brasilero de 35 años. Canales de televisión capturaron las imágenes de cuando la expresidenta dejaba su auto, rodeada por una multitud de simpatizantes”, amplió.

La Tercera de Chile confirmó la cadena nacional pautada para las 23 horas por parte del presidente Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos y citó las primeras definiciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

The New York Times resaltó la noticia en su web. “La Sra. Kirchner, una ex presidenta de izquierda y quizá la líder más prominente de Argentina, es una figura profundamente polarizadora en el país y está siendo juzgada por cargos de corrupción. Sus seguidores se han manifestado frente a su casa en Buenos Aires desde la semana pasada, en ocasiones chocando con la policía”.

The Washington Post también se ocupó del tema. «El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que un hombre fue detenido tras apuntar con un arma a la cabeza de la vicepresidenta. Al parecer, no hubo disparos, dijo diario norteamericano. «No sé si fue un atentado contra su vida; no puedo decirlo hasta que se examine el arma”, dijo a una cadena de televisión.

