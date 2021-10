Córdoba: un alumno fue al colegio con pollera porque no le permitían usar pantalones cortos

Córdoba: un alumno fue al colegio con pollera porque no le permitían...

Córdoba.- La provincia de Córdoba registró temperaturas de hasta 38°C este lunes y Villa Carlos Paz no fue la excepción. Por el intenso calor, un alumno del Ipem N°359 Arturo Umberto Illia solicitó a las autoridades la posibilidad de asistir de pantalón corto, pero se la negaron: por reglamento, tal prenda está reservada sólo para mujeres.

Tal vez por rebeldía, o quizás para hacer la gracia de sus compañeros, lo cierto es que el adolescente decidió asistir a la escuela vestido con pollera.

En diálogo con Carlos Paz Vivo!, el joven contó: “No me gusta vestirme así; pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”.

De acuerdo con palabras del alumno, la preceptora le permitió el ingreso, pero “de muy buena manera, me vino a hablar y me explicó que se debe respetar el uniforme y que no podía volver a usar la pollera”.

El periódico local informó que otros alumnos apoyaron la iniciativa del joven y expresaron que “no encuentran lógica” a la imposibilidad de usar bermudas, ya que “las mujeres pueden usar pollera”. Además, pidieron que se modifique el reglamento para que los varones tengan la chance de elegir ropa más fresca en tiempos de altas temperaturas.

Desde la institución educativa no realizaron comentarios al respecto.

Fuente: La Voz