Coronavirus: advierten que la cepa de Manaos afecta a más personas en menos tiempo

Buenos Aires.- El primer caso de coronavirus en Tucumán correspondiente a la cepa proveniente de Manaos, encendió las alarmas en el sistema de salud provincial. Se trata de una variante más contagiosa, y virulenta entre personas que pertenezcan a la franja etaria de entre 40 y 65 años.

En Argentina, la variante ya está presente en Chaco, en San Luis, en Jujuy, en La Plata, en Córdoba y ahora en Tucumá, donde se sugiere profundizar los controles para impedir que el virus comience a circular de manera comunitaria en la provincia, y evitar que se convierta en la cepa dominante.

Este lunes, el titular de la Dirección de Epidemiología del Siprosa, Rogelio Calli, había confirmado el caso y declaró que la provincia trabaja en la frontera con agentes que tiene la función de detectar casos importados. «Nuestro sistema de Vigilancia Epidemiológica se encuentra atento y en alerta en cuanto a la captación de dichas variantes, que son diversas, en este caso la variante identificada fue la P1 de Manaos, este es un caso importado proveniente de un país del exterior donde está circulando esta cepa lo cual está indicando que en la Argentina está circulando en varias provincias y era esperable que en algún momento se detecte en Tucumán», dijo en aquella ocasión.

Por su parte, el Dr. Gustavo Costilla Campero, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de ese servicio en el hospital Padilla detalló que el control para que no haya brotes de esta cepa en Tucumán, radica en la acción de las personas.“Depende de nosotros. Si nos cuidamos, no hay riesgo de contagio, aunque sea la cepa más infecciosa que exista”, señaló, en diálogo con LV12.

“La variante Manaos es muy contagiosa, es más trasmisible que la cepa original y puede afectar a más personas en menos tiempo. Además, se detectó que las personas que ya habían sido infectadas en la primera ola volvieron a tener más chances de presentar reinfección”, subrayó el especialista en la entrevista radial.

No obstante, señaló el infectólogo, “no podemos hablar de que esté circulando como transmisión comunitaria. Pero si pone en alerta el sistema, porque como es una cepa que se trasmite más rápidamente, podría reemplazar a la cepa original y ser dominante”, epxplicó y agregó que se necesita mas responsabilidad y solidaridad por parte de la sociedad.

“Si se siguen produciendo tanta exposición, es probable que sigan surgiendo nuevas variantes. Mientras más exposición existe, gente que no usa barbijo, no hace distanciamiento social, esta en lugares no ventilados, no se lava las manos. Esos son los factores que hacen que un virus sea más trasmisible”. Sin embargo, resaltó que las medidas para controlar la situación epidemiológica son las mismas. “Más allá de las vacunas, los cuidados que ya conocemos y que sirven para la cepa original, siguen siendo efectivas, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de la importancia de los cuidados. Hay que cambar las actitudes”, sostuvo.

En este marco, apuntó contra la “falta de solidaridad”, que es el principal factor que explica el crecimiento de los contagios. “La falta de cuidado individual tiene efectos sociales. Aquella persona que no se quiere cuidar, que no usa el barbijo porque cree que no le va a pasar, termina afectando a los demás. Sabemos cuáles son las medidas de control, sabemos como se contagia, pero a pesar de eso hay gente que no incorpora el conocimiento en un cambio de actitud y a esa actitud hay que llevarla a la práctica. Si la gente no toma conciencia de la gravedad de la situación, que puede afectar a cualquiera, la situación va a seguir empeorando”, subrayó.

