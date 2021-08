Coronavirus: desde el SIPROSA advirtieron que la variante Delta «va a llegar»

Tucumán.- Con un importante avance en la campaña de vacunación, que esta semana comenzó a completar esquemas, Tucumán se prepara para la llegada de la variante Delta de coronavirus que preocupa a gran parte del mundo.

El secretario ejecutivo del Siprosa, Luis Medina Ruiz, aseguró que “no hay motivo por el cual no llegue a Tucumán la variante Delta. Va llegar”, lanzó convencido el especialista médico que luego explicó cuál es la clave para evitar un gran daño: “La idea es evitar que se convierta en comunitaria y que no se descontrole. Eso es lo prioritario”.

En ese sentido, se refirió a la vacunación y afirmó que la prioridad es vacunar a los menores con enfermedades previas. “Hemos visto que los chicos que fueron afectados de forma grave son los que tienen comorbilidad. Los niños que tuvieron parálisis cerebral, obesidad mórbida, cardiopatías, problemas respiratorios severos son los que fueron más afectados por la enfermedad. En cambio, los niños sin enfermedad previa no tuvieron tantos problemas por eso no tenemos tanta premura por vacunar a ese sector”, señaló.

El especialista indicó que a diferencia de otras provincias, en Tucumán hay mucha adherencia social a la vacunación: “apenas abrimos los links hay mucha gente que acude a los nodos y se vacunan. Hay personas que viven en lugares donde no tienen acceso a los nodos o no les llegó información de que no se vacunaron. En esos sitios es donde insistimos nosotros, especialmente a los mayores de 50 años que son quienes tienen más posibilidades de hacer una enfermedad grave. Inclusive podemos acudir a sus casas si no se pueden trasladar para vacunar”.

Dijo que si llega la variante Delta y se hace comunitaria “necesitamos la mayor de personas vacunadas con dos dosis. Hoy puede concurrir a cualquier nodo para recibir la segunda dosis de Moderna, AstraZeneca y Sinopharm. Está pendiente de llegar la vacuna Sputnik que podría arribar un embarque entre esta semana y la que viene”.

A pesar de que están todas las actividades habilitadas y hay un cumplimiento dispar de los protocolos, “el avance de la vacunación está dando resultados. A pesar de que hay transmisión comunitaria. Entre el 10 y el 15% de los testeos que hacemos son positivos, no hay enfermos graves. Tenemos una ocupación del 58% de camas críticas. Hay enfermos graves pero no en la proporción que deberíamos tener. Especialmente teniendo en cuenta que estamos en pleno invierno y la habilitación de actividades”.

Para que baje la cantidad de fallecidos diaria, “es importante que disminuya el número de positivos” y dijo que es prioritario que la sociedad aplique un cuidado extremo, cumpliendo las indicaciones sanitarias.

En cuanto a la apertura de boliches, Medina Ruiz dijo: “lo veo complicado” y observó que países donde se desregularon las restricciones tuvieron que dar marcha atrás: “la población está demasiado liberada. Yo sería cauto. Esperaría. Es muy fácil volver atrás. Tener una situación sanitaria controlada tiene un gran costo. Se hacen controles en los accesos fronterizos donde habitualmente se detectan positivos. Hay un trabajo muy intenso que no se ve que permite tener esta pseudotranquilidad pero tenemos que esperar un poco más”.

El funcionario recomendó que es importante aguardar dos o tres semanas más para avanzar con la campaña vacunatoria para que más personas tengan las dos dosis, con inmunidad plena, para recién analizar si se puede levantar la alerta sanitaria.

Y sostuvo que las fiestas clandestinas podrían generar graves problemas en la salud pública muy rápidamente: “puede haber un descontrol, en dos o tres lugares, con grandes fiestas y personas supercontagiadoras. Esto complicaría toda la situación”.

Fuente: El tucumano