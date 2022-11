Duras críticas a Joaquín, el nene pastelero, por hacer una rifa y sortear una moto usada

Buenos Aires.- El nombre de Joaquín Nahuel se volvió conocido gracias al trabajo de pastelería que el nene compartía en sus redes sociales. Con sus publicaciones, y sus ganas de seguir mejorando sus tortas, el pequeño de 11 años conquistó el corazón de miles de tuiteros. Sin embargo, en las últimas horas Joaquín tuvo que aclarar varias cuestiones luego de que se viralizara un video suyo promocionando un sorteo.

“Hola amigos, no se pueden perder esto: estoy sorteando una motito 110 con todos los papeles. Está andando. No se lo pierdan. El que la gane la va a estar pagando 1000 pesitos nada más. Aprovechen esta oportunidad, háganme caso”, cuenta Joaquín en el video que circuló por las redes sociales. Según explicó, está organizando una rifa con dos objetivos: comprar un auto para hacer sus pedidos y juguetes para llevarle a los chicos en hospitales y comedores durante Navidad.

Luego de que las imágenes circularan por Twitter, Joaquín recibió varios mensajes en donde criticaban a su mamá y la acusaban de querer ganar dinero a costa suya. Además, se burlaban de los premios que ofrecía en la rifa.

“Recibí muchos mensajes insultando, si creen que está mal que haga sorteos o junte plata para otros chicos para qué me siguen. Me preguntan por mi operación, diciéndome cosas, y yo aclaré muchas veces que me tiene que crecer la piel para poder operarme. El sorteo es mi idea, es lo que yo quiero hacer. Quiero ayudar a otros nenes”, se defendió en su cuenta oficial de Instagram.

En su cuenta, el nene también comentó que quieren comprar un auto para hacer los envíos de sus pedidos: “Gente, yo no voy a manejar, tengo 11 años, pero sí voy a acompañar y entregar mis pedidos, ya que con la moto las tortas llegan rotas o pegadas a la caja. Ahora no puedo hacer mesas dulces porque no tengo cómo llevarlas. No pido que me regalen nada, hago una rifa”.

Por último, Joaquín les pidió a sus seguidores que dejaran de insultar a su mamá, porque el sorteo había sido idea suya: “Nadie conoce a mi familia, pero ellos me apoyan y me dan la libertad para decir lo que pienso y para que haga lo que me gusta”.

Fuente: TN