El milagro de Laura: dieron de alta a la mujer que fue prendida fuego junto a su bebé

Buenos Aires.- A dos meses del brutal ataque en el que murió su hijo de un año y medio, Laura Delgadillo recordó ese dramático momento en el que fue atacada teniendo a su pequeño en brazos y pidió justicia.

Delgadillo, de Rafael Castillo, recibió el alta esta semana y abandonó el Instituto del Quemado, donde se encontraba internada desde el día del ataque.

Laura tendrá que permanecer en reposo, con cuidados y consultas periódicas por las curaciones en la piel, y también tendrá que seguir acudiendo al Hospital Tornú, debido a que le ingresó líquido a uno de sus pulmones y los profesionales seguirán de cerca su evolución.

Si de algo está convencida la joven de 22 años respecto a lo que sufrió la noche del sábado 18 de septiembre cuando fue brutalmente agredida por su amiga de la infancia, es que Liz Magnolia Ortega Castillo, la mujer detenida por el hecho, actuó por “celos”. Es que Laura estaba iniciando una relación con Agustín Sayago, el exnovio de la acusada.

Liam, el hijo de un año y medio de Laura, no logró sobrevivir a las heridas provocadas por el fuego y murió horas después del ataque.

“Creo que sobreviví para pedir justicia por mi hijo. Es lo único que me da fuerzas y me hace estar en pie. Es desgarrador volver a casa y ya no tenerlo”, aseguró la víctima, en diálogo con el sitio Primer Plano.

“Ahí sentí el ardor, pero no pensé que también el nene estaba prendido fuego”, recordó Laura, que entonces atinó a correr hacia la esquina. “Me apagué con un charco de agua, con el que me refregué. En eso me di un golpe contra el cordón en la zona del pulmón”, detalló.

Fuente: Telefe Noticias