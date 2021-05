Era obligado a trabajar a pesar de ser paciente de riesgo y murió de coronavirus

Salta.- Roberto Gabriel Meayar era empleado de una sucursal del Banco Nación en Salta, tenía 51 años, era hipertenso, contrajo covid-19 en el trabajo y falleció el 27 de mayo en su casa. Sus hijos realizaron una denuncia y la pareja, Mónica Raia, dijo que accionará contra el gerente del banco, el Ministerio de Salud Pública, su obra social, el COE y un operador del 911.

La mujer relató que Meayar fue obligado a ir al trabajo siendo personal de riesgo, e incluso tuvo que ir con síntomas cuando contrajo covid. Además, manifestó que no recibió asistencia médica del sistema de salud pública y que ante el llamado de emergencia que hicieron solicitando una ambulancia al 911, esta llegó una hora y media más tarde, cuando el hombre ya había fallecido.

«Mi marido trajaba en el Banco Nación, era persona de riesgo, hipertenso, medicado. El gerente, Pablo Medina, lo obligaba a ir a trabajar. Lo consideraba primordial para el banco», explicó Raia a la prensa. La mujer dijo que el gerente le había negado a Meayar la posibilidad de tomar una licencia por grupo de riesgo ante la covid-19.

También indicó que su marido ya había tenido una discusión con Medina por este tema. «Una de las compañeras me dijo que quienes presenciaron la discusión están dispuestos a salir de testigos», añadió.

Raia contó que Meayar empezó a tener síntomas el 13 de mayo, con dolor de garganta y fiebre, y a pesar de ello el gerente lo obligó a ir a trabajar hasta el viernes de esa semana. El bancario cumplía funciones en la primera línea de atención al público, era el encargado de derivar a clientes a distintas áreas del banco. Su pareja contó que en su familia, junto a sus dos hijos se contagiaron de covid y que aún transitan la enfermedad.

«El sábado 15 ya comenzaron a sentirse mal mi hija y mi hijo. El domingo, yo. Él llamó al 911 y le pidieron que baje la aplicación Salta Covid, completó el formulario, le dijo que era personal de alto riesgo», explicó Raia. Dijo que volvieron a llamar al 911, los derivaron al Samec y les recetaron pastillas.

El lunes 17 Meayar informó al banco el resultado de la app y «que se sentía mal y no iba a ir». Su pareja contó que recién entonces en el banco aislaron a las personas con las que su esposo había tenido contacto estrecho. «Mandaron a un laboratorio el martes 18 para el testeo, él comenzó a desmejorar, el 911 y el 148, no tuvieron respuesta eficiente», sostuvo. Detalló que el testeo se hizo a las 15.30 y que a las 18.30 le dieron el resultado positivo para covid-19.

El miércoles recibió un email de la obra social Jerárquicos Salud en el que le decían que si el sistema de salud pública estaba colapsado podían usar su servicio pero «quedaron en comunicarse y nunca lo hicieron», sostuvo la mujer.

Dijo que enviaron el resultado positivo que tenía pero no los contactaron de la obra social. Esperaron hasta el jueves, llamaron pero no tuvieron atención médica. También insistían al 911 y desde allí les respondían que no había más que hacer y que se sometieran al aislamiento. La mujer puso en conocimiento de la situación a su ginecólogo, quien los empezó a medicar.

Meayar no fue internado en ningún momento, pese a su condición de alto riesgo. Por lo que Raia denuncia que hubo un «silencio total» por parte del Estado. El empleado bancario empeoró su condición de salud y no podía respirar, el médico particular que les hacía el seguimiento les indicó que debían llamar al 911 o al 148 porque necesitaba internación. «No nos atendían», manifestó la mujer, por lo que entendió que «está colapsado el sistema».

«El domingo él ya no durmió (…), yo tampoco». El lunes a las 8 de la mañana Meayar le dijo a su esposa que sentía que se moría y que le pidiera una ambulancia. La mujer recordó que con sus hijos llamaban los tres al 911 hasta que les atendieron, pese al pedido desesperado, la ambulancia no llegó a tiempo. Meayar se desvaneció en el regazo de su pareja y falleció.

Raia denunció que la ambulancia tardó una hora y media en llegar. «Me mandaron una ambulancia desde la avenida Arenales, estoy a una cuadra de la salita del (barrio) Intersindical, además no era de alta complejidad, sino una común», expresó.

La mujer contó que su hijo de 16 años había salido desesperado a pedir una ambulancia, pero que cuando dijo que era covid positivo la policía se alejó, solo reiteraron el pedido de ambulancia. Ante el fallecimiento del padre, el chico quiso radicar la denuncia en la Comisaría Séptima pero no se la tomaban porque es menor de edad, así que la firmó su hermana de 22 años. Raia indicó que los hijos denunciaron al COE, al 911 y a uno de sus operadores, y al Samec.

La mujer dijo que también denunciará al gerente, al banco Nación, a la obra social, al Ministerio de Salud, al COE y al operador del 911 que maltrató a su hijo cuando pidió asistencia. «Recién ese día que él fallece me llaman de la obra social preguntando por él», manifestó.

«Yo solamente busco justicia, tiene que haber un responsable, el principal responsable es el gerente porque mi marido se contagió trabajando, le negó la posibilidad de poder cuidarse. Siempre fue un buen empleado. Tuvo muchos jefes pero con el que tuvo tamaña desgracia fue con éste», sostuvo. Pidió que se deje de «jugar así con los empleados» y sus vidas.

Fuente: Página12