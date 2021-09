«Escucha llantos, está descompuesta»: habló la familia de la nena que fue fotografiada con el rostro «demoníaco»

Salta.- «El martes fuimos a la Catedral caminando y al otro día decidimos hacer un paseo a Cafayate y terminamos en la Garganta del Diablo. Tomamos la foto sin temer para tener un recuerdo del día sin imaginar todo lo que iba a pasar después«, comenzó diciendo la tía de la nena de solo 9 años que salió con la cara desfigurada en la foto que se tomó en el famoso lugar turístico de la ruta 68.

«Pensamos que era una foto en movimiento, pero fue inevitable sentir el miedo por el lugar donde estábamos. El rostro de la nena es finito y no tiene nada que ver a como sale en la foto. No es un filtro, con estas cosas no se juegan»,explicó la mujer con tono de preocupación.

«Ella tiene 9 años y está muy asustada. La llevamos a curar del susto y notamos muchos cambios. Está descompuesta y rara. Muy callada y nosotros no queremos que esté así», manifestó.

Asimismo, detalló: «Fue un hecho que no le deseamos a nadie. Le pido a la gente que no cree que no se ría. Es muy raro hablar por teléfono y que el celular se tilde y se ponga la pantalla con colores. El auto se nos paró en la autopista y muchos otros episodios así. Ella escucha llantos cerca, pero creemos en Dios que esto va a pasar», concluyó.

Fuente: QPS