Grabó a su jefe mientras la maltrataba: “Contestame o te rompo la trompa, negra sucia”

Buenos Aires.- Brenda tiene 22 años. En marzo estaba contenta porque había conseguido trabajo en una joyería de Moreno. Hasta allí llegó con su Currículum y consiguió el empleo, sin pensar que iba a vivir un calvario que ella misma decidió ponerle un punto final el martes 24 de agosto. A raíz de su valiente testimonio fueron muchas las mujeres que se animaron a hablar y a denunciar al dueño del local por humillaciones y maltratos físicos y verbales.

Prueba de ello, es un video que llegó a TN y La Gente. Fue grabado en 2018 y la víctima es Florencia, una vendedora que ya no trabaja allí. En las imágenes se lo ve al dueño del negocio gritarle y maltratarla. “Contestame o te rompo la trompa”, le grita acercándose al mostrador. “Qué me venís a decir”, le pregunta la joven y el agresor le responde: “Porque se me cantan las pelotas…”.

El dueño del comercio camina nervioso, va hacia la puerta y vuelve, siempre gritando: “Soy el dueño de todo idiota, o no ves lo papeles vos”. Al final de las imágenes y a punto de irse del lugar le vuelve a gritar: “Negra sucia de mierda, villera puta”.

Este video es solo una muestra de los malos tratos a los que eran sometidas las empleadas de la joyería ubicada sobre la calle Mitre al 2800. Brenda, fue víctima de abuso y contó su caso. Hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y en diálogo con el portal de periodismo ciudadano detalló lo que le pasó el martes 24 de agosto. “Las otras chicas y yo siempre fuimos maltratadas verbal y físicamente y humilladas por este hombre. Por ejemplo cuando limpiaba los pisos el pasaba y me daba un cachetazo en la cola, ‘no hay lugar’ decía riéndose. Siempre hacía referencias sobre mi cuerpo”, relató la joven.

Ante la policía, Brenda declaró con lujo de detalles lo que este hombre de 64 años le hizo y fue el motivo por el que decidió renunciar: “Estaba limpiando joyas y cadenitas, y él se pasó la mano por la lengua, me arrinconó y después me la pasó por los pechos debajo de la blusa”.

En otro tramo del relato, Brenda contó que su agresor le decía que para salir adelante ella tenía que salir con alguien como él y le preguntaba si nunca había tenido fantasías con su jefe. “Yo le decía que no, entonces él me decía ‘mirá cómo me ponés’ y me decía que mirara su miembro”, contó angustiada.

La joven también hizo una publicación en Facebook para visibilizar el caso y fueron cientos los mensajes de apoyo que recibió, además de los comentarios de otras mujeres que dijeron haber pasado por la misma situación.

La organización “Furia Transfeminista” se hizo eco del caso y sus integrantes fueron hasta el local donde dejaron pintadas y gritaron “violador”.

Fuente: TN