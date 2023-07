Habrá temperaturas primaverales durante todo el invierno

Estamos en invierno, pero las temperaturas que se vienen registrando en Tucumán nos hacen sentir que estamos en primavera. Si bien hubo algunos días con bajos registros térmicos y alguna que otra nevada sorprendió a los valles tucumanos, lo cierto es que esta temporada invernal no será tan severa como la del año pasado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que hasta el inicio de la primavera las temperaturas que se registrarán estarán por encima de lo normal.

El observador del SMN Cristofer Brito afirmó que “las tendencias señalan que hay una alta probabilidad de que en Tucumán y en el noroeste argentino lo que resta del invierno sea tranquilo con temperaturas por encima a los valores normales. Va a prevalecer el calor sobre el frío”.

“Estamos viendo en estos primeros días de julio que los valores de los termómetros rondan los 27 grados cuando no deberían superar los 18 grados. No es normal. Esta situación no significa que no habrá ingresos de frentes fríos, sino que no serán abundantes”, agregó.

Respecto a las precipitaciones, el especialista del organismo nacional indicó que se esperan registros habituales para este período; es decir, oscilarán entre los 20 y 25 mililitros.