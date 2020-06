Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, tiene coronavirus

Buenos Aires.- El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, confirmó este viernes que está infectado con COVID-19. “Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”, escribió el jefe comunal en su cuenta de la red social Twitter minutos antes de las 15.

Según adelantaron fuentes del Municipio, Insaurralde comenzó a sentirse mal el jueves y tuvo unas líneas de fiebre. Los síntomas lo llevaron a realizarse el hisopado, que horas más tarde dio positivo. “Dado que en estos días él trabajó cerca de mucha gente, se hizo el análisis rápido y se aisló en su casa. Se encuentra bien”, remarcaron a Infobae.

Insaurralde, que es paciente de riesgo por haber estado en tratamiento contra el cáncer entre 2011 y 2014, estuvo activo en los últimos días, según destacó en sus publicaciones en redes sociales. El miércoles pasado participó de la firma de un convenio con el ministro de Desarrollo Social nacional, Daniel Arroyo, para avanzar en proyectos en conjunto vinculados a los derechos y la protección de la niñez. “Trabajamos en la creación junto a SENAF de un Centro Integral para la Promoción de Derechos de Niños y Niñas”.

Arroyo viajó este viernes a La Rioja junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y otros funcionarios del Gabinete en el avión presidencial. Según indicaron fuentes del entorno del ministro, está sin síntomas. “Estamos evaluando el tema con Ministerio de Salud”, advirtieron, por lo que seguramente se informen los pasos a seguir en el transcurso del viernes.

El mismo día del encuentro con Arroyo, 10 de junio, Insaurralde también participó de una reunión del Comité Operativo de Emergencias del Municipio de Lomas junto a Federico Thea, secretario general de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien ya está aislado, según confirmaron voceros. De ese mismo encuentro también participó, entre otros funcionarios, Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, un dirigente muy cercano a Insaurralde.

En 2014, cuando era diputado, Martín Insaurralde se sometió a una operación en el Instituto del Diagnóstico, en la que le sacaron el Port a Cath, un aparato que le suministraba medicación desde 2012, como parte del tratamiento que realizaba desde que le diagnosticaron un seminoma, un tipo de cáncer, en 2011.

“Salió todo bárbaro, por suerte. Es un día súper importante. Fue el cierre de algo que fue dramático para él. No tienen que pasarle más medicación, se terminó la enfermedad”, anunció aquella vez su novia Jésica Cirio.

Cirio reveló en aquel momento que Insaurralde “estaba un poco asustado, pero salió todo espectacular. Esta era la fecha en la cual no necesitaban suministrarle más nada, así que se terminó. Estaba feliz, un poco nervioso anoche, algo lógico como cualquiera que tiene una intervención. Entrar a una clínica le trae muchos recuerdos y más a este lugar donde pasó mucho tiempo de su enfermedad”.

Insaurralde habló de su enfermedad en 2013. Con una carta pública, se referió a “la importancia radical del hoy”. “Cumplo un año de la nueva vida que me dio Dios. El 19 de febrero de 2012 terminé el tratamiento de quimioterapia. Tras la lucha más dolorosa de mi vida, le había ganado a la enfermedad. Aún quedaba por realizarme una operación fundamental; sin embargo, aquel 19 de febrero sentí que volví a vivir. Ese día organizamos un carnaval, todos me decían que no podía ir, estaba casi sin defensas. Sin embargo, fui porque estaba tan pero tan feliz, tan pero tan lleno de vida. Ya nada será igual. La enfermedad (o mejor: el proceso para recuperarme) me marcó para siempre. ‘Hoy vivo feliz’. Esas tres palabras son claves para mí. ‘Hoy vivo feliz’. Vivo feliz porque estoy vivo. Y eso sucede hoy. Hay que aprender a entender esto. La importancia radical del ‘hoy’”.

Fuente: Infobae.com