Niño de 5 años defiende a su mamá de un robo en Córdoba

Córdoba.- Un niño de cinco años defendió a su madre de un ladrón con la intención de robarle el celular. El hecho ocurrió en la Ciudad de Córdoba, informó Todo Noticias.

La mujer comentó a un medio local que el menor de edad reaccionó de onmediato, porque es el tercer asalto que sufre y aseguró “que ya entiende” sobre estos hechos negativos.

Analía, la víctima del robo, explicó que el domingo pasado al mediodía salió de su casa rumbo a la de una vecina. Solo llevaba un pastel y el celular dentro de la cartera.

“Cuando estaba esperando a que me abrieran la puerta apareció un sujeto detrás. Me dijo que le diera el celular porque si no me iba a pegar un tiro”, aseguró la mujer que, al ver que el atacante no tenía un arma, se resistió al robo.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vecina. Al ver las imágenes, todos quedaron sorprendidos con la reacción que tuvo el hijo de la víctima: el niño de cinco años, atacó al ladrón por defender a su madre.

Además, indicó que el menor de edad ya le adelantó que la próxima vez no va a pedir auxilio, sino que la va a proteger nuevamente. “¿Cómo le cambiás esa mentalidad a un niño de cinco años si quienes tienen que defenderte no están?”, cuestionó la mujer.

Fuente: Elblog.com