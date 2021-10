«No lo pensé y me largué”, dijo el profesor aguilarense que rescató a una niña en el río Grande

«No lo pensé y me largué”, dijo el profesor aguilarense que rescató...

colás Rhin (30), el profesor de educación física que anoche realizó una acción heroica en el puente General Mosconi al arrojarse al río para rescatar a una joven de 14 años que se había arrojado: “Detuve el auto porque no había nadie detrás, no lo pensé y me largué”, dijo Nicolás.

“Yo salía de trabajar y en un momento veo una sombra que se largó, inmediatamente puse balizas, no venía nadie detrás mío y bajé. Vi a la muchacha que iba cayendo. Inmediatamente, no la pensé, y me largué. Yo creo mucho en Dios y lo que pienso es que estaba en el momento y lugar indicado”, comentó Nicolás, que es padre de un niño de seis años y trabaja como preceptor y profesor de Educación Física en el colegio Antártida Argentina, Guevera y en el Haspen.

Sobre lo ocurrido, Nicolás dijo que “la tomé a la chica y empecé a nadar unos metros, cinco o seis. Ahí apareció el cabo de policía Sosa y otro muchacho que vino con él esperó afuera en la orilla”.

“Me puse contento porque la chica se puso bien y pudimos recuperarnos. Yo todavía siento frío en las piernas, es como que está saliendo del cuerpo. Nos trasladaron a los tres al hospital con un cuadro de hipotermia leve”, comentó el profesor, quien destacó la acción de los policías involucrados y de un transeúnte que ayudó en el lugar, y pidió ayudar a las personas que atraviesan diferentes problemas para evitar lo que pudo ser una tragedia.

fuente: https://www.airelibre.com.ar/