Se salvó de milagro: iba en bicicleta, un colectivo lo atropelló y salió caminando

Mendoza.- Un hombre que iba con su bicicleta fue atropellado por un colectivo y quedó debajo del ómnibus. Increíblemente, se levantó y salió caminando, con solo algunos golpes, ante la mirada atónita de las personas que estaban en el lugar y no lo podían creer.

El accidente ocurrió este lunes en La Consulta, una pequeña localidad de no más de 8000 habitantes del municipio mendocino de San Carlos.

Las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de las calles Ejército de los Andes y San Martín, registraron la increíble secuencia. Allí, cerca de las 13 horas, Aldo Medina frenó con su bicicleta en la esquina porque el semáforo estaba en rojo. Al lado había un colectivo en la misma situación.

Cuando el semáforo se puso en verde el colectivero giró hacia la derecha y atropelló a Medina. Ante los gritos de los pasajeros que advirtieron lo que había pasado, el micro frenó la marcha. Debajo de la unidad había quedado el rodado destrozado y también el hombre que, inesperadamente, se levantó y salió caminando.

Medina fue hasta la vereda, donde lo asistieron las personas allí presentes, que no podían creer que el hombre no tuviera ni un rasguño. De todas maneras llamaron a una ambulancia y fue atendido por médicos que le colocaron un cuello ortopédico por precaución.

“Me lleva para abajo y me chupa el colectivo. Tuve el reflejo en ese segundo de tratar de meterme por debajo, en el medio, como para que la rueda trasera no me aplastara. Por suerte, el colectivo no iba a gran velocidad”, relató la víctima en una entrevista realizada por Canal 9 Televida.

“Justo el colectivero que manejaba es amigo mío. Es un buen muchacho, muy conocido en toda La Consulta”, agregó.

Además, Aldo contó que le hicieron radiografías y que le encontraron “una lesión en la cervical”, y que también sintió “dolores en la pierna izquierda” y “en los pies”. “En los pies tengo machucones fuertes, pero por suerte me curaron y ahora debo continuar con calmantes”, dijo.

Fuente: TN