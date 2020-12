Se sentaba en la vereda de su escuela primaria para conectarse a Wifi y se recibió de profesor de Educación Física

Entre Ríos.- «Finalmente llegó el día en que culminó una etapa muy importante de mi vida, etapa que con idas y vueltas que logré superar. ¡Me recibí de profesor de Educación Física! Con esfuerzo todo es posible, quiero agradecer a todos los que fueron parte de este camino, la familia, los amigos, compañeros y profesores» escribió en su perfil personal de Facebook Agustín Miguel Martínez.

El joven de Santa Elena, que vive en Barrio Belgrano, se recibió este lunes de Profesor de Educación Física en el Instituto de Educación Superior Santa Elena (Iesse)

Agustín perdió a su mamá cuando ella tenía 47 años y él 11 años. Su papá, era un trabajador del río, gran pescador; que murió hace tres años. El joven de 22 años, cursó la carrera trabajando para ayudar a sus hermanos. Él y dos de sus hermanas sostuvieron el humilde hogar, que tiene problemas en la estructura y se inunda, en donde vive con tres hermanos menores.

En Santa Elena cuentan que Agustín se sentaba afuera de su exescuela Juan Baustista Azopardo, sábados y domingos, con la netbook de Conectar Igualdad para obtener señal WiFi y terminar los trabajos prácticos. Fue abanderado y decidió empezar el profesorado de Educación Física.

“Se me vinieron tantas cosas a la cabeza, aun no caigo; es un sueño veo a mis hermanos, sobrinos y me siento feliz, extrañando a mis padres en este abrazo de festejo, pero la vida es así, no siempre podemos tener todo, debemos seguir con lo que tenemos y podemos”, expresó Agustín emocionado y recordando a su familia.

“Seguiré perfeccionándome, haré cursos hasta que pueda conseguir horas en algún colegio de la zona, mientras tanto disfruto todo esto que aún no creo, pasó el tiempo en un abrir y cerrar, pero había días que parecía en cámara lenta, pasamos necesidades es verdad, pasamos por situaciones horribles pero jamás me rendí y aquí estoy. Por eso, ojalá que esto sirva para alguien y camine hacia sus metas; es lo único que importa y nos espera al final aunque parezca eterno o lejano” declaró Martínez en la puerta de su hogar.

Fuente: Unoentrerios.com.ar