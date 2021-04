Segunda ola: «Vamos a tener entre 35 mil y 45 mil casos diarios», dijo el ex director del Hospital Garrahan

Buenos Aires.- El pediatra y ex director del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian (MN 105494) se mostró preocupado por la suba de casos que marcan la llegada de la segunda ola. «En mayo, junio y julio vamos a tener entre 35 mil y 45 mil casos diarios», advirtió.

«Tenemos una cepa que contagia el doble o triple», expresó Kambourian, aunque comentó que no se sabe si las nuevas cepas están impactando en el número de casos: «Lamentablemente no podemos decir ni una cosa ni la otra, se analizan muy pocas muestras. Hay una decisión de no hacerlo, se hacen pocos testeos por día y tampoco se analizan demasiadas muestras de genomas», detalló el médico.

Respecto a las medidas restrictivas que anunciará el Gobierno en las próximas horas, Kambourian mostró desconfianza y pronosticó: «Las medidas de contención no van a funcionar, no va a ser efectivo, no se va a cumplir. El aislamiento generalizado no va a funcionar, se perdió credibilidad y autoridad. Se tiene que acompañar con testeos masivos».

El pediatra explicó que la gente tomará conciencia de la gravedad de la segunda ola «cuando note que hay casos positivos en su entorno o haya algún joven en terapia intensiva, genera alarma y miedo, esto funciona así», sentenció.

Finalmente Kambourian hizo un análisis y fue crítico con el avance de la campaña de vacunación y su efecto para disminuir los casos graves y los decesos. «Las muertes se van a mitigar muy parcialmente con las pocas personas vacunadas que hay. Tenemos 7 millones de vacunas en el país y se aplicaron 4 millones. Hay 3 millones de vacunas que aún no se aplicaron, me alarma. Hay solo un 10% de población vacunada, no alcanza para frenar la segunda ola. Por como viene, la vacunación apunta a frenar el virus a mediano plazo», puntualizó.

Fuente: Perfil.com