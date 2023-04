Tragedia en Buenos Aires: dos muertos y más de 20 heridos tras derrumbarse una vivienda

Buenos Aires.- Un hombre de 35 años y una niña de 12 murieron y 21 personas resultaron heridas ayer poco antes de la medianoche, tras derrumbarse una casa en el barrio porteño de Floresta. Esta mañana, los equipos de rescate se disponían a retomar las acciones de búsqueda y remoción de escombros dado que hay dos personas, un joven y una mujer, que siguen desaparecidas y que residían en ese inmueble. En principio, se realizó un relevamiento con perros con resultado negativo. Personal especializado evaluó la estructura e informó que se encuentra inestable, con peligro de derrumbe.

Según informaron fuentes policiales, el incidente tuvo lugar una casa tipo PH donde se precipitó un entrepiso. Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad y 35 ambulancias del SAME trabajaron en Rivadavia 8758, hasta entrada la madrugada en busca de personas atrapadas entre los escombros. Pasadas las 4 de la mañana, se pausaron las acciones y se decidió retomarlas al amanecer.

“Hay dos menores de edad fuera de peligro que fueron trasladados”, indicó anoche Alberto Crescenti, titular del SAME en diálogo con TN. El médico agregó esta mañana a LN+ que se atendieron 25 personas y 10 continuaban esta mañana internados en los hospitales Santojanni, Álvarez y Piñero. Entre ellos, un bebé de una semana de vida, una mujer y un hombre mayor. De acuerdo al testimonio de residentes en la zona, el derrumbe se produjo minutos después de las 23.

“Hay gente que todavía está atrapada en los escombros. Los llamados que llegaron a la central eran de muchas personas. La parte de adentro de este lugar está muy inestable, es muy peligroso. Vamos a tratar de entrar. En principio, no pudimos”, aclaró Crescenti minutos después de arribar al lugar.

Respecto del inmueble que cedió pasada la medianoche, detalló: “Es una casa pero con un entrepiso, con una construcción posterior. Cayeron dos pisos. Es lo que sabemos”. Y agregó: “Estamos tratando de sacar a las personas atrapadas según la prioridad. Todos los hospitales fueron alertados”.

Según precisaron desde la Policía de la Ciudad, fueron cortados los suministros gaseosos y eléctricos y personal de bomberos trabajaba para rescatar a las personas atrapadas en la vivienda. Las fuerzas de seguridad se valieron de herramientas para abrirse paso entre los escombros. También trabajó en el lugar Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística de la Ciudad.

Minutos antes de las dos de la madrugada, el titular del SAME confirmó un segundo deceso en declaraciones a TN: “Bomberos rescataron en el lugar, debajo de los escombros, a una nena de 12 años”. Asimismo, confirmó que 21 personas resultaron heridas producto del derrumbe.

“Tenemos que esperar a ver qué más hay debajo de los escombros, que es lo que realmente nos preocupa”, completó.

Con el paso de las horas, se sumaron perros al operativo y los bomberos hicieron varias pasadas por la propiedad. A las cuatro de la madrugada, las autoridades informaron que pausaron las acciones de búsqueda, las cuales serán retomadas al amanecer. Se estima que en el lugar vivían más de 100 personas.

Desde ayer a la noche, cuando ocurrió el derrumbe del inmueble, que Juan busca a su mamá Felicitas, de 72 años. La mujer vivía en uno de los tantos cuartos de la propiedad que sufrió el desmoronamiento interno. “La llamé y llamé 50 veces, pero no me atendió”, contó el hombre a los medios. La última vez que el hombre vio a su madre fue ayer a las 14, cuando él se fue con su pareja tras visitarla en ese inmueble.

“Hace 20 años que vive acá”, dijo el hombre y contó que toda la noche la familia estuvo recorriendo distintos hospitales porteños en búsqueda de su mamá. La mujer es vendedora ambulante y comercializa medias en la calle.

Sonia, una mujer que residía en el domicilio, ofreció un breve relato de lo ocurrido: “Yo vivía en la parte de arriba, donde fue el derrumbe. Fue la parte de atrás del techo la que se cayó. Después no sabemos nada porque salimos corriendo. Dejamos todo adentro. En la plena oscuridad, agarré una toalla y me fui. Las personas que vivíamos en el frente de la vivienda salieron. El resto sucumbió”.

Aclaró además que “no estaban haciendo refacciones en el lugar” y dijo que aún desconocen cuál fue la razón que pudo haber provocado el derrumbe. “En el mismo lugar, vivieron las mismas personas por años. No hubo construcciones, no hubo nada de nada. Simplemente, sonó como si algo hubiese reventado. Y ahora esperamos a saber quiénes faltan. No sabemos por qué todavía no nos dicen”, completó.

Para finalizar, Sonia lamentó: “Me quedó adentro en la mesa la medicación para la tiroides y para la presión alta. Ahí también tenía mi mercadería, la que vendo en la calle. Me quedé sin nada. ¿Qué voy a salir a vender y encima ahora con todo esto del dólar? Me quedé sin plata y sin mercadería”.

Junto a aquel testimonio, un hombre sumó: “Allí habitaban un montón de parejas y familias. En tan solo segundos pasaron a no tener nada”.

Vecinos del barrio porteño acusaron ante las cámaras que años atrás había ocurrido un incendio en el mismo domicilio y que hubo hasta un intento de desalojo. “Después de eso, todos pensamos que esto podría llegar a pasar”, remarcó uno de ellos.

