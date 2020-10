Un remisero lleva gratis a jubilados y personas con discapacidad en Córdoba

Córdoba.- Un remisero de Villa Santa Cruz del Lago ofrece viajes gratuitos a adultos mayores y personas con discapacidad que necesiten hacer compras, ir al médico o realizar trámites durante la pandemia. Hizo una publicación en las redes sociales donde se ofreció a llevarlos «de corazón» y sin pedir nada a cambio y sostiene que es una forma de devolver la ayuda que él mismo recibió.

Daniel Patiño es el impulsor de esta iniciativa solidaria junto con su pareja, Marcela Cecilia Barrozo, y contó a El Diario: «Yo ando en silla de ruedas desde hace veinte años y siempre alguien me da una mano, entonces se me ocurrió esto como una forma de devolver eso bueno que me llegó a mí. Me ofrezco a llevar a personas que padecen alguna discapacidad y a abuelos, a personas mayores que necesitan ir a hacer algún trámite, o al médico o hacer las compras. Quiero que sepan que yo hago esto de corazón, no voy a cobrarles nada ni tampoco lo hago para promocionarme, simplemente es una forma de ayudar a otros».

«Se me ocurrió ayer, porque venía de un viaje y vi que un abuelo estaba caminando. Me detuve y ofrecí llevarlo y él me dijo que no podía subirse al remis porque no tenía plata, así que lo convencí para que subiera igual y le dije que no iba a cobrarle nada. Yo no busco clientes ni quiero molestar a nadie, simplemente quiero ayudar»; agregó.

«Es una iniciativa que llevamos adelante con mi esposa y mi hermana y puedo llevarlos por Villa Santa Cruz del Lago, Tanti y Síquiman, porque sé que por ahí meterme en Carlos Paz o en otras zonas puede llegar a molestar a alguien. Yo hago esto de corazón y soy un agradecido, porque cuando yo no tenía el auto y tenía que ir a algún lado, siempre aparecía alguien que me ayudaba. Soy un convencido que cuando uno hace cosas buenas, las cosas buenas vuelven»; completó.

