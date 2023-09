A bordo de una moto, dispararon frente a la casa del cirujano asesinado en Morón

Un grupo de delincuentes baleó la casa de la familia de Juan Carlos Cruz, el médico asesinado hace casi un mes en el partido bonaerense de Morón.

“No hay valor por la vida”, dijeron los allegados a la víctima para demostrar su hartazgo y bronca con un nuevo capítulo de inseguridad. El reloj marcaba las 19 cuando dos motochorros pasaron por el frente de la vivienda y dispararon contra ella. Enfrente se ve cómo un grupo de vecinos intentó refugiarse al ver lo sucedido.

El instante del ataque duró apenas unos segundos y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. “Yo no estaba ahí en ese momento; cuando mis sobrinas me reenviaron el video de las cámaras de seguridad, pude ver que no era que había otras personas, no fue para otra casa. Todos podemos ser víctima de tales acciones de violencia y en este caso se cobró la vida de mi hermano”, afirmó Marcelina, hermana del trabajador de la salud asesinado en diálogo con A24.

🔴 #VIDEO #Morón 👉 Balearon la casa del médico asesinado mientras vecinos pegaban carteles para pedir justicia ‼️⬇️ pic.twitter.com/Q8HviAy1se — NoFiccionWeb (@noficcionweb) September 7, 2023

Desde aquel trágico día, el fiscal Matías Rappazzo, de la UFI N°7 de la jurisdicción, comenzó una investigación contrarreloj para esclarecer el crimen. Sin embargo, la familia mira la situación con desconfianza, ya que la situación muestra una clara amenaza a continuar con la búsqueda de justicia. “Nosotros fuimos a pedir a los testigos que hablen, que cuenten que vieron pasar a estas personas por la vereda, pero la gente no quiere declarar que vio a los delincuentes. Es un barrio de trabajadores, no se quieren meter porque tienen miedo”, contó Marcelina.

A un mes del crimen, se determinó que no hay testigos del hecho. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la autopsia halló que Cruz recibió un único tiro en la cabeza que le costó la vida. “Tardaron 19 segundos en robarle y matarlo”, afirmó una fuente oficial sobre el trágico hecho.

Velatorio de Juan Carlos Cruz medico asesinado en Morón (Maximiliano Luna)

“Nosotros entendemos que no hay acciones que nos devuelvan la vida de Juan porque estamos truncos desde ese jueves 10 de agosto. Viendo la situación actual, si vemos una seguidilla de hechos de inseguridad es porque sabemos que desde hace mucho no hay justicia en nuestra sociedad”, afirmó de forma desalentadora el círculo íntimo del médico asesinado.

Respecto de la situación de inseguridad que vive el país, y en especial el Conurbano bonaerense en relación con la muerte de Juan Carlos Cruz, Marcelina habló sobre la prevención del delito: “Acciones que eviten este tipo de situaciones es lo que falta. Los delincuentes quieren atemorizarnos y callarnos. Mi hermano no fue víctima del COVID-19, pero sí de la otra pandemia que es la inseguridad. Por eso, reclamamos que haya valor por la vida, como él la valoraba para todos, no importaba si era un delincuente o no”.

El crimen del médico asesinado en Morón

El auto robado al médico de Morón

Las pericias realizadas confirmaron que el médico de 52 años recibió un balazo que ingresó por el parietal derecho y salió por la región occipital izquierda, un disparo que dejó en el orificio de entrada signos de “ahumamiento y deflagración de pólvora”. Según los forenses, esto indica que el tiro se efectuó con el cañón apoyado a “boca de jarro”, lo que dejó en la lesión el denominado “golpe de mina de Hoffman”.

Los investigadores, en tanto, ya saben que quien ejecutó al médico empleó una pistola calibre 9 milímetros, ya que en el lugar del hecho los peritos de Policía Científica lograron levantar una vaina servida de ese calibre, que ahora quedó preservada y podría ser una evidencia clave para un eventual futuro cotejo balístico, en caso de que se secuestre un arma de esas características en el marco de la investigación.

Hasta el momento, hay tres adolescentes detenidos con prisión preventiva por la causa, que están imputados por el delito de “homicidio criminis causa, robo agravado por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra”.

Un médico cirujano fue asesinado de un disparo en Morón, en el cruce de Lanús y Gregoria Pérez. Estaba bajando un aire acondicionado cuando fue interceptado por dos delincuentes. pic.twitter.com/Z8RAdoVJzf — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) August 10, 2023

