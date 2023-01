“A mi hijo lo lloro en privado”, dijo la mamá de Lucio Dupuy en su alegato final

Después de 18 audiencias a puertas cerradas, el juicio oral por el crimen de Lucio Dupuy llegó a su fin y las dos imputadas, la mamá del nene de cinco años asesinado en La Pampa y la novia de la mujer, tuvieron la oportunidad de decir sus últimas palabras ante los jueces. El 2 de febrero se conocerá el veredicto.

“A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”, manifestó en su alegato final Magdalena Espósito Valenti, la madre de la víctima.

Después, en relación a las responsabilidades, señaló: “Se me critica a mí, pero no al progenitor –porque padre le queda grande–. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos”. “En todo momento él (Cristian Dupuy) se desentendió de la criatura”, afirmó.

En tanto, su pareja, Abigail Páez, expresó: “Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá”.

Y concluyó: “También quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque les fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (por Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”.

A casi catorce meses del asesinato, el jueves 2 de febrero, los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora darán a conocer el veredicto sobre Espósito Valenti y Páez en la causa que investiga el asesinato a golpes y abuso sexualmente de Lucio, delitos por los que la acusación pidió prisión perpetua.

Fuente TN