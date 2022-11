Abuso policial en Mar del Plata: un policía agredió a una joven, la tiró al piso y la desnudó

Mar del Plata.- Un violento episodio tuvo lugar este fin de semana a la salida del boliche Club 26 de Mar del Plata: una joven de 25 años denunció que un policía la redujo sin motivos, la tiró al piso y casi la deja desnuda en medio del forcejeo.

De acuerdo al relato de la mujer, ella había ido a bailar con unas amigas a la discoteca ubicada en la esquina de Avenida Independencia y Alberti. Cerca de las 6 de la mañana del domingo, al salir para ir a encontrarse con su hermana que la esperaba afuera, la interceptó abruptamente un efectivo.

“Me agarró y me puso contra el patrullero. Yo le empecé a decir que no había hecho nada y que no me podía tocar. Cuando intenté darme vuelta, sin agredirlo, me agarró del cuello con el antebrazo y me tiró al piso”, contó la víctima al portal local 0223.

Y completó: “Me puso las esposas, me las ajustó muchísimo. Estuve tres minutos tirada en el piso y yo no le quería dar la otra mano porque me quedaba desnuda”.

Finalmente, una mujer policía que advirtió la situción se acercó, la ayudó a levantarse y la acompañó mientras la trasladaban a la comisaría segunda, donde permaneció aprehendida durante casi tres horas. “En ningún momento me decían por qué me llevaban ni cuál era el nombre del efectivo”, remarcó la víctima.

Las imágenes del violento episodio fueron registradas por un testigo con su celular. Ese video, que además se viralizó en las redes sociales, fue presentado como prueba por la joven al radicar la denuncia, junto con una serie de fotos en las que se pueden observar los moretones que le quedaron alrededor de sus muñecas.

“Me dijeron que se va a abrir una causa y que ellos se encargan de buscar quién fue”, completó.

Fuente: TN