Al cirujano asesinado en Morón lo ejecutaron de un único tiro y con el arma apoyada en la cabeza

El médico cirujano asesinado el jueves frente a su casa de la localidad bonaerense de Morón por delincuentes que le robaron el auto y se fugaron, fue ejecutado de un único disparo con una pistola 9 milímetros apoyada en la cabeza y los peritos buscan rastros de los asesinos en el auto de la víctima que fue abandonado por los delincuentes, informaron fuentes policiales y judiciales.

La autopsia -a la que accedió Télam-, confirmó la mañana de este viernes que el médico Juan Carlos Cruz (52) recibió un balazo que ingresó por el parietal derecho y salió por la región occipital izquierda, en un disparo que dejó en el orificio de entrada signos de «ahumamiento y deflagración de pólvora» que, según los forenses, indican que se efectuó con el cañón apoyado a «boca de jarro», lo que dejó en la lesión el denominado «golpe de mina de Hoffman».

Los forenses de la Delegación Morón de Policía Científica también le informaron a la fiscalía que el proyectil provocó «un sangrado masivo, laceración de meninges y lesión de la masa encefálica incompatible con la vida», lo que derivó en «el fallecimiento de forma inmediata a la realización del disparo».

Las fuentes consultadas indicaron a Télam que el fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón y los detectives de la Jefatura Departamental y de la Delegación de Investigaciones (DDI) del distrito, se encuentran abocados desde ayer a identificar a los tres autores del homicidio del médico, quien se desempeñaba como jefe del servicio de emergencias en el hospital Ramón Carrillo de la localidad de Ciudadela.

Foto: Alejandro Santa Cruz.

«Aparentan ser delincuentes jóvenes, de entre 20 y 30 años, pero estamos trabajando para identificarlos», dijo a Telam una fuente judicial.

Los investigadores ya saben que quien ejecutó al médico empleó una pistola calibre 9 milímetros, ya que en el lugar del hecho los peritos de Policía Científica lograron levantar una vaina servida de ese calibre, que ahora quedó preservada y podría ser una evidencia clave para un eventual futuro cotejo balístico, en caso de que se secuestre un arma de esas características.

A su vez, los expertos en rastros trabajaban sobre el automóvil Fiat Cronos que le fue robado a la víctima y que luego fue hallado abandonado, en búsqueda de posibles huellas dactilares u otras evidencias que sirvan para identificar a los autores del hecho.

El dolor de su familia

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Este viernes, una hermana de Cruz dijo que el cirujano llevaba adelante su vida con «todo el sacrificio», ya que son de una familia de «muy abajo» y aseguró que, a pesar de que se dedicaba a «salvar vidas, no le pagaban bien y encima lo remataron de un tiro en la cabeza».

«Venimos de muy abajo y el que diga villa se tiene que lavar la boca, porque la villa le dio a este país médicos, directores, profesores, que es lo que son mis hermanos», manifestó llorando Victoria, hermana del médico.

La mujer, muy acongojada, continuó: «Mi hermano no vive en un palacio, ese es el sueldo de un cirujano que da todos los días, que salva vidas y no tiene un techo digno porque no alcanza, no le pagan bien, y encima lo rematan de un tiro en la cabeza».

El exfutbolista Fernando Cáceres, quien en 2009 fue baleado en la cabeza durante un robo y atendido de urgencia en el hospital Carrillo por Cruz, recordó que lo conoció «en un mal momento» pero que tuvo «suerte» en haber sido su paciente porque el hombre asesinado hoy le «salvó la vida». «Lo conocí en un mal momento de mi vida, pero también puedo decir que por suerte lo conocí a él y por suerte puedo estar hablando ahora», dijo el exjugador de Argentinos Juniors y River Plate, quien como consecuencia del ataque permaneció tres meses internado en ese centro asistencial.

Florencia, una sobrina del médico, expresó que «se llevaron a una persona extraordinaria, excelente, un ejemplo a seguir».

Los restos del cirujano eran velados la mañana de este viernes en la cochería situada en avenida Eva Perón 1122 de Morón, adonde acudieron compañeros de trabajo, alumnos, amigos y familiares.

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Varios de ellos realizaban además un corte de transito sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la vuelta de la cochería, para pedir Justicia, reclamo al que se sumaron varios ambulancieros que abordo de vehículos de emergencias hicieron sonar las sirenas.

«Queremos justicia, Juan Cruz además de ser un profesional excelente fue nuestro docente, hace dos semanas nos evaluaba y hoy estamos en su velorio y eso es terrible», dijo una alumna presente en el corte.

Luego agregó: «Tuvimos hace poco una clase donde nos dijo ‘chicos me encantaría que vean cómo se hace esto pero me robaron el instrumental quirúrgico del auto y aún estoy juntando plata para reponerlo’. Eso era, un tipo increíble al que no vamos a ver más con su ambo verde y su paso ligero por las aulas».

Juan Carlos Cruz, médico asesinado por delincuentes. / Foto: redes.

Cómo fueron los hechos

El ataque se registró alrededor de las 17 del jueves, en Lanús al 3500, enfrente del Instituto de Enseñanza Modelo «José Manuel Estrada», de Morón, en la zona oeste del conurbano, cuando Cruz bajaba pertenencias, entre ellas un aire acondicionado, de su Fiat Cronos rojo estacionado en la calle.

Voceros judiciales y policiales detallaron que, en esas circunstancias, el médico fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y le exigieron su rodado.

En esa situación, los asaltantes lo balearon y escaparon en el vehículo de la víctima, que quedó tendida en el lugar.

Vecinos dieron aviso de inmediato al teléfono de emergencias 911 y acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, quienes al llegar a la escena constataron el fallecimiento del médico.

Luego llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que los efectivos abocados al operativo hallaron minutos después el auto robado a la víctima abandonado en la esquina de Olegario Víctor Andrade y Coronel Aguirre, en la localidad vecina de Rafael Castillo, a unas 30 cuadras del lugar en donde se produjo el crimen.

Una cámara ubicada en la esquina de la escena del homicidio registró gran parte de la secuencia de lo ocurrido, aunque a cierta distancia y en momentos que había varios transeúntes en la vía pública.

En tanto, las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio de Morón captaron el paso de los tres sospechosos minutos antes del asalto, quienes atraviesan caminando la plaza del Museo Aeronáutico, a unos 700 metros de la vivienda de la víctima.

Otra filmación del COM registró la huida de los asaltantes, quienes se desplazaron por avenida Perón, cruzaron las vías del ferrocarril Belgrano Sur y doblaron hacia la izquierda por la calle Stevenson.

Fuente Agencia Télam