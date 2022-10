Alberto Fernández: “Les pido que no nos ganen los profetas del odio y los cultores de la desazón”

El presidente Alberto Fernández encabezó la entrega de 140 viviendas del Programa Reconstruir en el municipio de Almirante Brown, que demandaron una inversión de 294 millones de pesos, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti; el diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente local, Juan Fabiani.

“Yo les pido a todos y todas que, como estamos viviendo un tiempo singular, no nos ganen los profetas del odio y los cultores de la desazón. Que nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Este es un pueblo maravilloso que construye, progresa y piensa solidariamente en los otros. Y este es el Estado que quiere acompañarlos a crecer, a progresar, a desarrollarse”, destacó el mandatario.

Durante el acto, el presidente aseguró que desde el Gobierno Nacional se desarrolló “un plan de créditos con el Procrear que permitió que 70 mil familias estén construyendo su casa, que se suman a las más de 60 mil entregadas. Y a lo largo y a lo ancho del país, hay 140 mil casas que se están construyendo”.

“Todos esos números no hubieran sido posibles sin el empeño, sin el compromiso que Jorge Ferraresi puso al frente de este Ministerio”, dijo y afirmó: “No tengo mejor forma de despedirlo de nuestro gabinete que entregando viviendas”.

“Jorge es un gran militante, un gran dirigente y ha sido un extraordinario funcionario”, destacó el mandatario y señaló que “parte de su generosidad, es dejar a su equipo trabajando con nosotros y por eso Santiago Maggiotti, lo va a suceder para seguir su lineamiento y su impronta en el cargo”.

Por su parte, el ministro Ferraresi recordó que conoció “a Néstor Kirchner entregando las primeras 50 viviendas de Avellaneda”, y parafraseando al ex presidente, aseguró que parte de no dejar las convicciones al momento de gobernar es “generar oportunidades para quienes no las tenían, generar equidad para todos los pibes que van a poder vivir en una casa de manera digna, ir a una escuela, a una plaza, un polideportivo, porque así pensamos el desarrollo urbano, no solo haciendo viviendas”.

El titular de la cartera habitacional dijo que desde el Ministerio “fuimos el brazo ejecutor de algo que vos, Alberto, pensaste, diseñaste y te pusiste como objetivo y te lo agradezco porque nos diste todas las herramientas”.

“Más allá de volver a Avellaneda, es un tiempo de construir puentes, es un tiempo donde la política debe estar por sobre la gestión. Nosotros tenemos que construir y fortalecer esta unidad de un movimiento nacional que necesita generar las condiciones para que en el año 2023 nunca más en la Argentina vuelvan esas fotografías de viviendas abandonas”, concluyó Ferraresi.

En tanto, Cascallares aseguró que “estas son obras que hablan de la decisión política de un gobierno que piensa en nuestra gente”. En ese sentido detalló: “Teníamos algunas pocas ruinas y mucho terreno libre. Hoy estamos inaugurando 140 viviendas de la mano de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que integran cooperativas”. Además, agregó que “en el mes de diciembre tenemos previsto inaugurar 104 viviendas, y durante el año que viene 329 más aquí en Barrio Lindo».

Participaron también del acto el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico.

Al llegar a Barrio Lindo, el presidente recorrió algunas de las casas que se entregaron junto a la arquitecta Fernanda Bomfim y a la titular de la cooperativa 20 de Diciembre, Eleonora Pedot, quién luego lo acompañó durante el acto en el que se entregaron 140 viviendas del Programa Reconstruir, que demandaron una inversión de 294 millones de pesos.

El Presidente destacó que se trata de “un barrio donde la economía popular puso todo su esfuerzo para hacer estas casas” y donde las cooperativas que formaron parte de la construcción “están mayoritariamente conformadas por mujeres: Mujeres albañilas y una arquitecta al frente de todo el proyecto”.

Además, durante el acto, el Gobierno anunció la finalización de construcción de Edificio Polivalente del Programa Argentina Construye en el Barrio San José, para lo que destinará 46 millones de pesos.