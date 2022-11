Allanaron al novio preso de Eliana Pacheco por otro caso: lo acusan de robar un auto en una salida transitoria

El viernes 25, mientras el cuerpo de Eliana Pacheco era encontrado en un zanjón de una zona de quintas platense, la Policía Bonaerense allanaba la celda de Maximiliano Fabián Videla, su novio, detenido en Olmos, condenado a ocho años de cárcel por homicidio, con el beneficio de las salidas transitorias. No lo allanaron por el homicidio de Eliana, asfixiada hasta la muerte con bollos de papel en la garganta, sino por otro hecho: robar un auto a punta de pistola en una salida.

Así, se secuestró el teléfono de Videla, junto con otros seis aparatos en manos de sus compañeros de encierro. El expediente por el robo está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que se encuentra en comunicación con su colega Virginia Bravo, encargada de esclarecer el crimen de Pacheco. Todos los aparatos serán peritados. Lo que surja de estos teléfonos que sea de interés le será enviado a la fiscal.

El robo ocurrió el 1° de noviembre en la esquina de 68 y 164, el botín un Ford Fiesta. Videla, de 32 años, habría cometido el robo con otro cómplice. Una huella que dejó dentro del vehículo, recuperada por forenses, fue lo que lo delató. Así, fueron por él, alojado en la casa 8 de la Unidad de Régimen Abierto N°26. Quedó detenido por el robo, lo que se suma a su condena previa.

Bravo, según fuentes penitenciarias, entrevistó a Videla, pero no como sospechoso de la muerte. Liliana, la madre de Eliana, tampoco sospechaba de él. Videla mismo aseguraba que se casaría legalmente con Eliana, que tenían una fecha pendiente, con un trámite confirmado para el 14 de diciembre de este año.

Horas antes del allanamiento y del hallazgo del cadáver, Videla, ex empleado de una constructora, escribía en su muro de Facebook, una red social que no le está permitida usar a detenidos: “Sé que vamos a llegar amor y te voy hacer la mujer más feliz del mundo. Te amo negra, voy a encontrarte y vamos a cumplir nuestras metas como siempre dijimos. Uno no necesita estar años para encontrar al amor de su vida y yo desde que te encontré me enamore perdidamente de vos y hoy se lo digo al mundo entero”.

¿Es acaso un sospechoso? La manera de matar a Eliana sugiere un tormento feroz y denigrante. “Esto es inédito, mafia pura”, dice una alta fuente en la Justicia bonaerense con acceso al caso. Sin embargo, la misma fuente reconoce que todavía no hay una hipótesis definida en el expediente. La fiscal Bravo, titular de la UFI N°7, no se aventura a conclusiones por el momento, con una investigación sumamente cautelosa.

Una versión difundida por sectores de la Policía Bonaerense apuntaba al novio de Eliana, con un prontuario nutrido. Su entrada a Olmos es su cuarta entrada en el sistema bonaerense de cárceles. La versión, ni siquiera una hipótesis en el expediente, apunta a una supuesta venganza tumbera por un homicidio cometido por Videla dentro de la cárcel. Efectivamente, a Videla se le atribuyó un homicidio en el penal de Magdalena, que data de 2015. Una venganza cometida siete años después parece improbable, más con una forma tan inusual de matar, al menos para fuentes que supervisan de cerca su encierro.

Fuentes policiales aseguraron a Télam que hay un hombre que ya fue identificado como una de las últimas personas en ver con vida a Eliana y que quedó filmado mientras mantiene una conversación con ella en la puerta de un galpón en el que funciona una feria, el domingo último, pasadas las 18, en el cruce de las calles 208 y 52, de la localidad platense de Olmos. Este hombre es un quintero de nacionalidad boliviana que vive a dos cuadras del lugar del hallazgo del cuerpo y los investigadores analizaban la posibilidad de solicitar un allanamiento en su vivienda. Mientras tanto, la fiscal Bravo refuerza tareas.

