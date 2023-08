“Amenazaron con llevarse a mi hija”: dijo la víctima del robo que terminó con un ladrón abatido en La Matanza

Como cualquier otro día, Sergio T. este martes por la mañana tomó su portafolio, saludó a una de sus hijas y abrió la puerta que da al living de su casa en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, para ir al trabajo. Eran alrededor de las 10. En ese momento, empezó la pesadilla: él y su familia fueron sorprendidos por tres delincuentes armados que habían ingresado a la vivienda a través del patio.

Lo que siguió a continuación fue una secuencia sumamente violenta que terminó con uno de los ladrones abatido en un enfrentamiento con un policía que trabajaba en esa zona del partido de La Matanza.

Con su rostro visiblemente muy golpeado, Sergio relató el angustiante momento que tuvo que atravesar junto a su familia. “Fue interminable, no se pasaba más”, lamentó. “Pensé que me iban a matar. Y en un momento me amenazaron con llevarse a mi hija de 8 años y me dijeron que me iban a llamar por teléfono para hacer la entrega de un dinero”, continuó.

El hombre contó que los asaltantes actuaron de forma muy violenta: “Me tiraron la cabeza contra la pared. Después uno me puso una soga alrededor del cuello, con la rodilla me presionaba en la espalda y, mientras me tiraba para cortarme la respiración, me decía: ‘Te voy a matar, te voy a matar’”. La agresión siguió hasta que en un momento la víctima empezó a desvanecerse. Mientras tanto, su esposa y sus hijas fueron encerradas en una habitación.

Sergio fue maniatado con los cordones de sus zapatillas. Fuentes policiales indicaron a Infobae que los delincuentes primero le robaron teléfono celular, dinero en efectivo y el DVR de las cámaras de seguridad. Luego, tomaron las llaves de su local, una ferretería que funciona en la planta baja de la misma propiedad, donde redujeron a su empleado y huyeron con la recaudación.

Después de la golpiza, cuando ya no escuchó “más nada”, la víctima se levantó y, como pudo, se asomó al balcón. Empezó a gritar. “Quería que los atrapen”, dijo en una entrevista con el canal A24. Un vecino alertó a un policía de la Bonaerense que brinda servicio cerca del Instituto Pablo A. Pizzurno. El oficial dio la voz de alto, pero la respuesta de los ladrones fue abrir fuego. Así, comenzó un tiroteo que culminó con uno de los asaltantes muerto, mientras que sus cómplices huyeron.

El sospechoso muerto fue identificado como Franco Germán Saraco (24). Según las fuentes consultadas, tenía antecedentes: había salido en libertad de Unidad penal 43 de La Matanza hacía una semana, donde se encontraba detenido a disposición de la UFI N°3 de ese distrito por un hecho de robo en 2019. Además, registraba otra causa por robo de ese mismo año.

La investigación del caso está en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática Homicidios Dolosos. En principio, de acuerdo a los testimonios y al relevamiento de cámaras de seguridad, el oficial obró en cumplimiento del deber y seguirá en libertad. Mientras, sigue la búsqueda de los otros dos prófugos.

Para Sergio, se trata de los mismos sospechosos que hace tres meses había visto en el techo de la casa de su vecino, según cree la víctima, para hacer inteligencia antes del golpe.

“A través de las cámaras de un vecino los vimos en el techo de al lado. Estaban viendo cómo podían entrar. En ese momento no hicimos la denuncia porque pensamos que no iban a volver. Le avisamos al vecino, no tomó ninguna determinación”, dijo y sostuvo convencido: “Para mí eran los mismos. Tenían los datos, sabían por donde entrar”.

El hombre además contó que el objetivo de los delincuentes era “dólares y oro”, pero acudieron al lugar equivocado. “Vinieron a buscar una plata que no tengo. Les tuve que hacer una especie de rendición de cuentas de lo que hice con el dinero ayer y antes de ayer. Les mostré los tickets del banco para explicarles que vivo con lo justo”.

Fuente Infobae