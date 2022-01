“Antonio me hirió y me estoy muriendo”: la última frase de la mujer asesinada por su expareja

“Antonio me hirió y me estoy muriendo”: la última frase de la...

Daiana Chazarreta fue asesinada por su expareja, quien la apuñaló cinco veces enfrente de su hijo de seis años. El femicidio se produjo en Santiago del Estero, y el asesino violó la perimetral para atacarla.

“Llámala a mi mamá. Antonio me hirió y me estoy muriendo”, fue la última frase que dijo Daiana luego de ser atacada brutalmente por su expareja. La joven de 28 años tenía un botón antipánico que no llegó a utilizar.

Durante la madrugada del sábado, su exconcubino la citó con la excusa de que ella buscara a su hijo de seis años que tenían en común. Daiana fue al encuentro de su hijo, pero le pidió a Candela, una adolescente de la zona, que la acompañara.

Cuando se encontraron, Jiménez empezó una discusión, la golpeó y la asesinó a puñaladas. Todo enfrente del niño de seis años, que cuando llegó la amiga de su mamá le dijo: “Mi papá la ha acuchillado y se ha ido corriendo”.

Rápidamente llamaron al 911 y al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”. El patrullero llegó en minutos, junto con una ambulancia y la víctima fue trasladada al hospital, donde murió. El cadáver de Daiana fue trasladado a la morgue del hospital Independencia, donde le practicaron la autopsia: el cuerpo tenía cinco heridas producidas con un arma blanca.

Antonio Jiménez se ocultó en el monte durante algunas horas, hasta que -con ayuda de sus familiares- se entregó a las 6 de la mañana del sábado en la sede del Ministerio Público Fiscal y admitió el crimen. Jiménez fue trasladado a la División Homicidios y Delitos Complejos y en los próximos días será indagado por la Dra. Norma Matach, fiscal de la Unidad de Violencia de Género.

‘’La llamó diciéndole que la iba a matar y la mató’’: la amenaza del femicida de Santiago del Estero

Pilar, la hermana de Daiana, contó que su hermana había sido amenazada: “Esta semana él se enteró de que mi hermana estaba en pareja de nuevo y la llamó por teléfono diciéndole que no se iría a vivir con nadie porque él la iba a matar, y terminó haciéndolo: la mató”, expresó la joven en diálogo con el medio El Liberal.

En ese sentido, declaró que no sabe “qué le pudo haber dicho él para que ella fuera a verlo porque le tenía mucho miedo”. “Si se lo cruzaba en la calle, ella volvía de inmediato a casa. Trataba de no andar sola. Por lo que sé, él no le quería entregar a Mateo y ahí comienza la discusión”, reveló.

Pilar también detalló cómo fue el ataque de Jiménez hacia Daiana: “Tiene hasta puñaladas en la cabeza y tiene cualquier cantidad de cortes, golpes en la cara, en la nariz, un chichón en la frente. Realmente es una locura lo que este tipo le hizo a mi hermana”.

“El chico del servicio le colocó una bolsa en la cabeza para que no perdiera líquido. Espero que se haga justicia. Queremos que él (por el homicida) pague por lo que le hizo no solo a mi hermana sino a mis sobrinos”, sentenció.

Por último, habló del duro momento familiar que atraviesa: “En dos años perdí a ocho miembros de mi familia. Sepulté a mi padre, a mi abuela, a mi padrastro, a mis primos y ahora me toca enterrar a mi hermana”.

