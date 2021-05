Atropelló a una mujer y se fugó: “No huyó, estaba resguardando su integridad física”, dijo el abogado de la conductora

Este sábado por la tarde, la conductora de una camioneta que circulaba por Santa Fe al 2.800, en el barrio Villa Luján de la Capital, arrolló a una mujer de 70 años que cruzaba por la calle y luego se dio a la fuga. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de los vecinos, quienes de inmediato socorrieron a la víctima, ante el abandono de la responsable del accidente que lamentablemente terminó siendo fatal.

La mujer sobrevivió al choque, fue trasladada al hospital Padilla, en donde solamente procedieron a colocarle suero y suturar una herida en la cabeza producto del fuerte impacto. Luego de revisarla, la enviaron a su domicilio. Horas después, alrededor de las 1 de la madrugada, la mujer falleció, aparentemente producto de las lesiones ocasionadas por el accidente, lo que despertó la bronca de sus familiares, porque, según denunciaron, no le habrían realizado las pruebas necesarias para descartar que pudiera tener una herida de gravedad. “No le quisieron hacer una tomografía. Dijeron que tenía una fractura de pelvis nada más y le dieron el alta. Es una negligencia del Hospital Padilla”, le comentaron al móvil de Los Primeros.

Según los primeros datos que arrojó el Sanatorio Central de la autopsia, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio y trombosis encéfalo craneal, confirmando que la víctima falleció a causa de lesiones producto del accidente.

La conductora que la atropelló, una mujer de 35 años, nunca dio aviso a la policía ni intentó asistir a la víctima.

Jorge Contreras, abogado de la responsable habló con Los Primeros y dio declaraciones en defensa de su clienta, quien está en calidad de aprehendida.

“Es un hecho bastante traumático para todos pero hay que tener en cuenta que mi clienta no huyó, simplemente estaba resguardando su integridad física y se va a comprobar que ella sufrió agresiones”, comentó sobre la fuga.

En cuanto al siniestro vial, Contreras dijo, “el impacto no fue fuerte, ella logra frenar. De hecho, no hay sangre en la camioneta. Ella (por la mujer atropellada) fue al hospital Padilla donde fue aparentemente suturada y no quedó en observación. Después se sintió mal y fue a un nosocomio privado donde no recibió atención y donde se produce el deceso”.

“La pregunta es si la conductora se hubiera bajado, podría haber dado auxilio. La sociedad está pasando por un momento muy grave y este es uno de esos hechos”, cerró.

Fuente Los Primeros