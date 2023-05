Berni habló sobre el policía que mató al motochorro: “Cuando hay duda siempre se la doy al que estaba en estado de indefensión”

Luego de que se conociera el caso de un policía de la provincia de Buenos Aires que asesinó a balazos a un motochorro en Moreno, quien había intentado robarle junto a un cómplice que se dio a la fuga, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, respaldó el accionar del efectivo. “Cuando hay duda siempre se la doy al que estaba en estado de indefensión”, señaló el funcionario público al asegurar que se habría tratado de un acto en legítima defensa.

Pese a que el titular de la cartera de Seguridad de Buenos Aires resaltó que se trataba de un suceso “muy difícil de calificar”, defendió la decisión del agente policial que procedió a dispararle al criminal fallecido identificado como Andrés Aníbal Coronel (28) luego de que este lo amenazara con un arma. “Uno de los requisitos para que se cumpla la legítima defensa, que es una excepción que le da la ley al ciudadano común que lo exime de la carga penal ante una agresión, es, por ejemplo, que el otro lo agreda”, indicó.

El hecho ocurrió el domingo a las 20:32 de la noche en las calles Lugones y Payro, de la localidad de La Reja, cuando el policía de civil se encontraba junto a su pareja y un dúo de delincuentes les impidieron el paso, con el fin de quedarse con la motocicleta del imputado. Después de que su novia descendiera del vehículo, el acusado declaró haber apagado el motor y descender del rodado para luego entregárselo al ladrón. Acto seguido, sacó su pistola 9 milímetros y disparó cuatro veces contra el delincuente.

Luego de que el ladrón se desplomara en el suelo, el miembro de la Policía de Prevención Local de Ituzaingó denunció lo ocurrido al 911. De acuerdo con la información obtenida por Télam, el oficial relató los hechos antes de ser aprehendido por presunto “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad” y colaboró con la investigación que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Moreno-General Rodríguez lleva a cabo sobre el crimen. Durante la tarde del martes, le otorgaron la libertad condicional al descartarse el peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso.

🔴 Liberaron al policía que mató a un motochorro en Moreno pic.twitter.com/G9FoKWEvSk — Opinión Frontal (@OpinionFrontal) May 23, 2023

De esta manera, el ministro explicó sus razones para creer que el imputado debería ser absuelto, según sus declaraciones en un diálogo con Pablo Duggan al aire de Radio 10. “Uno tiene que ver la parte objetiva que en términos generales es lo que dice la ley y los parámetros de la legítima defensa y otro es la subjetividad con que uno analiza, cuando sabe la realidad de estas situaciones y el peligro que uno corre cuando es abordado por esta gente que sabe que está drogada, que no sabe cómo va a actuar”, explicó.

Para darle claridad a la situación, el jefe de las fuerzas de seguridad bonaerenses comparó el caso del policía de Moreno con el de Chocobar. Pues, para el funcionario bonaerense, el agente imputado no llegó a frenar la acción del hecho delictivo, por lo que podría descartarse una premeditación de los disparos. “¿Qué quiere decir interrumpir la acción? Para que la gente entienda, cuando usted es agredido, si usted va a su casa, busca un arma, vuelve y dispara, usted cortó la acción y eso es penado”, precisó. Asimismo, Berni agregó: “Ahora, en el caso del policía de ayer, el policía fue parte de la acción y todo eso ocurrió sin una interrupción”.

(Gustavo Gavotti)

Además, criticó los análisis que se hicieron de las fotos que trascendieron, por lo que remarcó: “Usted no puede evaluar la situación por una foto, tiene que ver todo el contexto. Y la circunstancia es que usted ve un tipo drogado con un arma en la mano, no sabe si se da vuelta y dispara, no sabe si hay atrás otro que le tira o no sabe si, por más que le dé la moto, lo van a matar porque lo matan”. De la misma manera, el político argumentó: “Es un caso difícil de resolver y cuando hay duda siempre se la doy al que estaba en estado de indefensión que, en este caso, es el policía”.

En cuanto al oficial de Moreno, si bien recuperó la libertad, la investigación en su contra continuará hasta definirse qué carátula le corresponderá a su caso. Al mismo tiempo, se inició otra pesquisa, para averiguar la identidad del segundo ladrón que se dio a la fuga tras efectuarse la balacera contra su cómplice. Por el momento, solo se tendría como distintivo la motocicleta de color azul que conducía, debido a que sus rasgos faciales se encontraban cubiertos por una gorra y una capucha.

El momento en el que los motochorros interceptaron al agente y a su pareja

Fuente Infobae