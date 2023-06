Caso Cecilia Strzyzowski: la macabra hipótesis que crece sobre el destino del cuerpo a 21 días de la desaparición

A Cecilia Strzyzowski se la busca desde el pasado 6 de junio, luego de que su madre radicara una denuncia por su desaparición. La última imagen de la mujer con vida data del 2 de junio a las 9.15, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a su pareja César Sena. No hay registro fílmico de su salida.

El caso, que originalmente se investigaba como “desaparición de persona”, días más tarde cambió la carátula a “Femicidio”. Por el mismo hay 7 imputados: el matrimonio piquetero y su hijo están acusados de ser coautores del crimen. A Cecilia la buscan sin vida. Hasta ahora, el misterio más grande es qué pasó con el cuerpo de la joven, dónde está. Durante los últimos días, uno de los siete imputados, Gustavo Obregón, mano derecha de los Sena, pidió ampliar su declaración indagatoria y dio algunas pistas sobre dónde podían estar los restos de la víctima.

Frente a los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez, Obregón habló de “las partes” del cuerpo y describió la forma en que podrían encontrarlas, al relatar cómo estaban dispuestas. “Es el que más colaboró hasta el momento. Lo que aportó coincide con lo que tenemos”, dijo a Infobae una fuente con acceso al expediente. El testimonio del detenido desembocó este martes en el hallazgo de una bolsa con restos de huesos triturados y un dije con forma de cruz en el Río Tragadero, en Campo Rossi.

Todavía se desconoce si estos restos son humanos o si pertenecen a algún animal, algo que deberá esclarecer el Equipo de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba, que fue convocado por el Equipo Fiscal Especial que investiga el expediente. A pesar de ello, el hecho de que hayan aparecido junto al dije, que es de Cecilia, más otras evidencias, hace presumir a los investigadores que el cuerpo de la joven habría sido quemado, triturado y luego descartado.

“Estipulamos que para ello se utilizó algún elemento contundente: puede haber sido la pala o un ladrillo y, con eso, redujeron lo calcinado”, dijo a este medio una fuente clave del expediente.

Para suponer esto último, los investigadores se apoyan en declaración testimonial que Gustavo Melgarejo, casero de los Sena, hizo el pasado 5 de junio (tres días después de que se vio por última vez a Cecilia): manifestó que él y su mujer, Griselda Reinoso, estaban preparando comida para los chanchos cuando Gustavo Obregón y César Sena le pidieron una pala ancha.

“Ellos llegaron en el vehículo de Obregón y me pidieron una pala ancha, diciéndome que iban a juntar tierra para abono. Yo les di la pala, la agarraron, subieron al auto e ingresaron al campo dirigiéndose hacia el fondo”, declaró Melgarejo, en base a la información a la que accedió Infobae.

En su indagatoria, Reinoso sostuvo algo similar aunque con ciertas diferencias. Dijo que el viernes 2 de junio (no el lunes 5, como afirmó su pareja) vio un auto en el que se trasladaban Gustavo Obregón y César Sena. “Se fueron al fondo del campo a buscar tierra. Eso le dijeron a mi esposo. No recuerdo la hora, era de día, pero el horario no sé… Era antes de comer”, dijo.

También agregó que ella permaneció en el campo hasta el miércoles 7. Para los investigadores, este último dato, es clave. De la reconstrucción que hicieron, se desprende, según una fuente con acceso al expediente: “La sospecha es que a Cecilia la mataron entre las 10 y las 14 de ese 2 de junio en la vivienda de la calle Santa María de Oro. Luego de darle muerte a la joven, habrían quemado el cuerpo“. Y agregó: “Ese fuego lo habrían alimentado durante cuatro días (viernes, sábado, domingo y lunes), Melgarejo y Reinoso”.

Acerca de cómo fue la maniobra del descarte de los restos incinerados: hasta ahora ninguno de los imputados lo mencionó en sus declaraciones. “Solamente Obregón dijo que tiraron bolsas al río”, contó otro de los investigadores a este medio.

El 9 de junio se allanó la casa de los Sena y se revisaron cuatro automóviles que les pertenecerían

Los investigadores le adjudican la “autoría intelectual” del plan a Marcela Acuña: “La querían sacar del medio los Sena. Ya sea apretándola o matándola”, explicaron fuentes del caso. Aunque se habló de una presunta pelea por dinero, los motivos del crimen todavía no están claros. Según supo este medio, esperan sacar esa información de los siete celulares secuestrados que aún analizan peritos informáticos.

No sería la primera vez que la mujer idea algo con detalle. Así lo hizo con el divorcio de su hijo, tras enterarse de que César se había casado en secreto con Cecilia el 16 de septiembre de 2022. Ocho días después, el 20 de ese mismo mes, la pareja hizo la presentación conjunta de la demanda. Poco más de tres meses más tarde firmaron la separación legal.

Según Juan Díaz, ex abogado del hijo de los Sena, Acuña le ofreció a Cecilia una compensación económica de 400 mil pesos a cambio del divorcio. Del acuerdo dio testimonio el propio César: “Consistía en una suma económica, un inmueble en el Barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo ella la encargada”.

En su indagatoria de este miércoles, al igual que en su testimonial, Acuña se despegó de lo ocurrido. “Dijo que vio un bulto y que le pareció una persona. Eso nos da los indicios de que ahí se cometió un crimen, que la hipótesis la mantenemos y que es lo que vamos a fundamentar en el auto de la prisión preventiva”, detalló el fiscal Cáceres Olivera y anticipó acerca del pedido del próximo martes 27.

César Sena y su madre, Marcela Acuña

Un día antes, su marido también se había despegado de lo ocurrido en la casa de Santa María de Oro al 1400, corroborando que también estuvo en el lugar. “Entre los detenidos están los que dieron muerte a Cecilia. No solo lo tenemos demostrado por imágenes, sino que tenemos la versión de ellos, y está refrendado por testimoniales”,agregó el fiscal Gómez.

Acerca de cómo la habrían matado, los investigadores sospechan que “César podría haberla ahorcado”, ya que “no hay indicios de sangre en la casa”. Así se lo confiaron a este medio. Según consta en el expediente, el hijo de Emerenciano Sena había sido violento con Cecilia. La víctima se lo contó a una persona que luego acercó esa conversación a la fiscalía en calidad de testigo de identidad reservada.

El diálogo es del 3 de mayo de 2023 y dice así: “Estoy muy triste. Pasó algo muy feo hoy entre César y yo. Y necesito decirle a alguien, pero no sé con quién hablarlo tampoco (…) Estábamos discutiendo por una pavada y me dijo: ‘Cerrá el orto’, y yo me quise bajar de la camioneta y me metió de nuevo a la fuerza. Pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo”, confiaba Cecilia.

Fuente Infobae