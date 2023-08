Caso Facundo Ferreira: “Hago disparos para repeler. Se nos fue de las manos”

Luego de la nulidad de la sentencia condenatoria (21 de octubre de 2021) dictada por la Corte Suprema de Justicia de Provincia, este lunes 31 de julio comenzó el nuevo debate oral y público por el asesinato del niño Facundo Alexis Ferreira (12).

Estela Giffoniello, fiscal de Cámara en lo penal, interviene en representación del Ministerio Público Fiscal acompañada por su equipo (integrado por los auxiliares Pedro Landívar y Cecilia Liendo, y la asistente de Fiscalía, Florencia Roncari). En tanto, el tribunal está compuesto por los jueces, Stella Maris Arce (presidenta) y Alicia Freidenberg y Patricio Agustín Prado.

Los imputados, Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca, están acusados como coautores del delito homicidio agravado por alevosía en el abuso de la función, como miembros integrantes de las fuerzas policiales y por la utilización de un arma de fuego en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Palabras de los imputados

“Hago disparos para repeler. Se nos fue de las manos. No tengo la capacidad de entrenamiento para matar a una persona. Tuve miedo al igual que mi compañero. Si no repelía la agresión nos mataban”, expresó Díaz Cáceres.

Al momento de preguntarle las condiciones personales, Montes de Oca reconoció haber consumido estupefacientes la noche del hecho (“Hice dos secas -sic- sin saber”).

Seguidamente, el acusado comentó que fue condenado (a tres años y seis meses) por el delito de hurto en grado de tentativa por un ilícito posterior, ocurrido el 22 de septiembre de 2018. “Nunca supimos que se trataba de dos menores. No estamos en la policía para matar a nadie”, expuso.

Los dichos de la mamá

Al momento de dirigir unas palabras al tribunal, la madre del menor víctima indicó: “Cuando me llamaron por teléfono me dijeron que mi hijo había tenido un accidente de tránsito pero tenía una bala en la cabeza (se enteraron sus familiares cuando llegaron al Hospital). Mi vida cambió desde ese día ya no es normal. Solo le pido a Dios que me dé la fuerza para luchar por mis dos hijas. Quiero Justicia por mi hijo que tenía 12 años”.

El hecho

Previamente a la declaración de los imputados se leyó el requerimiento de la causa a juicio elaborado oportunamente por la fiscal Adriana Giannoni. El 8 de marzo de 2018, a las 01:24 horas aproximadamente, en ocasión que Díaz Cáceres se desplazaba en una moto policial que era conducida por González Montes de Oca (ambos con prestación de servicios en la División Motoristas del Sistema de Emergencias 911 cumpliendo funciones de prevención en la jurisdicción de la Comisaría XI), sin ajustar su comportamiento a la normativa que regula su actuación policial y sin haber recibido una previa noticia criminis sin razón ni motivo que los justifique, y previo acuerdo de voluntades y división de tareas, cruzaron la platabanda y emprendieron la persecución en contramano por avenida Benjamín Aráoz hacia el cardinal oeste de un motovehículo conducido por el menor de edad de 15 años quien llevaba como acompañante al menor de 12 años de edad, generando una clara situación de indefensión y aprovechándose de la misma, y sin dar la voz de alto policía ni modular vía handy pedido de ayuda a las otras unidades policiales, y sin mediar hasta el momento agresión armada alguna en su contra que explique la necesidad racional del actuar del modo en que lo hicieron, fue que Díaz Cáceres efectuó disparos (con su escopeta reglamentaria) en dirección a los menores, con proyectiles de posta de goma que impactaron en el tórax, brazos y codo derecho y rodilla de Ferreira.

Inmediatamente después, Díaz Cáceres injustificadamente y con claras intenciones de provocar la muerte de los ocupantes del motovehículo, procedió a realizar disparos (cinco) con su arma de fuego reglamentaria (una pistola nueve milímetros) en tanto que González Montes de Oca, quien se encontraba bajo los efectos de los estupefacientes, en idéntico contexto con la misma intención efectuó tres disparos con su arma reglamentaria (una pistola nueve milímetros).

Tras ocho disparos perpetrados por los policías, el menor JGA, quien portaba ilegalmente una pistola calibre 22 largo respondió efectuando dos disparos. Mientras continuaba la persecución ejecutó otros tres disparos contra los menores, quienes buscaron a bordo del motovehículo protección al lado de un contenedor ubicado en avenida Nicolás Avellaneda hacia el cardinal Norte pasando la calle República de Francia, siendo uno de los disparos realizados intencionalmente por la espalda en dirección a la cabeza de Ferreira Facundo Alexis, el cual ingresó por la región occipital del lado derecho. Esas heridas le ocasionaron a la víctima un traumatismo encéfalo craneano que determinó posteriormente su muerte en el hospital Padilla. Además, a los acusados se reprocha no haber adoptado las medidas dispuestas por el protocolo de actuación de personal policial en la intervención de delitos dispuesto por el Ministerio Público y la normativa policial en la preservación de lugar, alterando además las pruebas y la escena del hecho con el fin de obstaculizar la presente investigación. Además de no haber tomado las prevenciones para el traslado inmediato del menor Ferreira, quien se encontraba con vida, hacia el nosocomio más cercano al lugar del hecho, demorando la atención y no haber comunicado a la llegada del personal el Sistema de Emergencias 107, impidiendo el abordaje inmediato conforme la naturaleza de las heridas.