Caso Picciuto: Dictaron la prórroga de la prisión preventiva para cuatro imputados

Hoy, jueves 15 de junio, se llevó a cabo una audiencia de prórroga de la prisión preventiva contra cuatro acusados por el crimen de Laura Gabriela Picciuto. Están imputados por el delito de homicidio en calidad de coautores.

Por expresas instrucciones de Carlos Sale, titular de la Unidad Especializada de Homicidios II del MPF, el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, solicitó el cambio de modalidad de arresto domiciliario con colocación de pulsera electrónica (hasta tanto se realizarán rondas policiales periódicas y sorpresivas) para la pareja y la joven de 22 años.

Contra el ex marido, la Fiscalía expuso el riesgo de fuga y la condena anterior. Finalmente, el juez interviniente dispuso hacer lugar al requerimiento fiscal. “Hay nueve líneas telefónicas para analizar (tráfico de llamadas) como así también el contenido. La prórroga, hasta el 11 de agosto, opera con el vencimiento dictado al coimputado (el pasado domingo 11 de junio). La pericia genética se vio demorada por la oposición de dos de las defensas técnicas”, fundamentó Fernández.

De acuerdo a la teoría del caso, el hecho habría ocurrido entre los días 1 y 12 de abril del corriente año, cuando los cinco imputados en la causa (dos de ellos residían ocasionalmente en la planta alta del domicilio ubicado en Chacabuco 59) con intenciones de provocarle la muerte golpearon a Laura Gabriela Picciuto en la cabeza con un elemento duro, provocando su fallecimiento por traumatismo severo de cráneo. Luego escondieron su cuerpo en una cisterna, donde fue hallado el 12 de mayo, en estado de descomposición.

La situación procesal del ex marido

“Se lo está acusando de la muerte violenta de su ex esposa quien sufrió golpes en la cabeza (produciéndole fracturas encéfalocraneana). Las circunstancias de tiempo, modo y lugar fueron descriptas en las condiciones reunidas en la evidencia de esta investigación. La pena no admitiría prisión condicional ya que posee una sentencia de condena reciente (14 de mayo de 2023) por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma, en perjuicio de otra mujer”, indicó la auxiliar de fiscal, Luz Becerra, durante la audiencia de impugnación (que tuvo lugar ayer miércoles). Sobre la conducta del ex marido en otros procesos y, por las características del hecho, la investigadora comentó: “Han pasado casi dos meses sin que nadie diga nada de la desaparición de la señora, es decir, se habla de una modalidad del hecho que presume un entorpecimiento y un comportamiento de los imputados de esconder el cuerpo bajo una cisterna (atado con bolsa y ropa de cama) que luego fue encontrado por un albañil. Lo han escondido y se han quedado todos callados. El imputado vendió su parte de la casa cuando no estaba definida la situación legal de ese inmueble y les dijo a los inquilinos (del local comercial), el 2 de mayo, que a Picciuto la habían declararon insana en Concepción. Ese día cambió la cerradura donde a otro sujeto le pidió una seña y que haga las remodelaciones que quisiera. Hay elementos razonables para considerar su participación en este hecho”.

Causa compleja

“Es un hecho de mucha complejidad donde la jueza (en la formulación de cargos) entendió que el Ministerio Público está realizando numerosas diligencias investigativas (que están pendientes). Tuvo en cuenta que el cuerpo se encontró el 12 de mayo y que el forense estableció que tenía un mes y medio de antigüedad de muerte. Hay una fecha aproximada pero por las características del hecho y el estado de descomposición no se pudo precisar exactamente, por ello, se dio un margen desde principios del mes de abril y posteriormente se confirmó la identidad del cuerpo”, afirmó Becerra.