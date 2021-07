Caso Rocío: “Este salvajismo, la brutalidad con la que actuaron los imputados, no es comparable con ninguna otra causa

Humberto Castaldo, abogado de la madre de la niña de 4 años, dijo que no descartan que pueda o no haber otras personas involucradas en este hecho

Luego de la audiencia realizada por el Ministerio Público Fiscal para formalizar cargos y ratificar la imputación contra los tres implicados en el presunto asesinato de Rocío Rojas, la pequeña de cuatro años oriunda de Lules por el que se busca concluir si los restos hallados pertenecen a ella, la defensa de la madre de la niña se refirió a cómo se procedió a la asesoría, cuál es la mirada con respecto al hecho y el estado de la mujer que perdió la custodia de Rocío y su hermanito en manos de los acusados.

El doctor Humberto Castaldo, abogado de Mayra, la madre de Rocío Rojas, manifestó en comunicación con LV12 Web: “vamos a ser prudentes, vamos a esperar a ver qué arrojan las pericias. Hay elementos secuestrados, teléfonos, lleva su tiempo. Por lo que informó el fiscal eran 90 días hábiles que se continúa investigando, se continúan los rastrillajes. Es una causa muy prematura, recién en sus primeros pasos, recién su primera audiencia en el día de hoy (por ayer)”.

Los imputados son Amalia Carolina Graneros (39), la madrina de la niña; su pareja, Edgardo Hernán Caro (36) y su yerno, Mauro Ortiz (21), pareja de la hija de Graneros, quienes fueron detenidos en la tarde del viernes 2 de julio, por orden del fiscal Ignacio López Bustos, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I. Fueron acusados por el delito de homicidio agravado por alevosía, premeditado por el concurso de dos o más personas, criminis causa y femicidio, en calidad de coautores.

Castaldo confirmó la solicitud de pena máxima para los acusados: “se controló la aprehensión y detención de los imputados, como también se les formularon cargos y la calificación legal provisoria, estamos hablando del Artículo 80, Incisos 2do, 6to, 7mo y 11avo. Estamos hablando, en caso de condena, de reclusión perpetua en calidad de coautores”.

Por otra parte, el abogado agregó que no se descartan más detenciones en la causa: “hay que ver qué arrojan los análisis de los celulares, una prueba importantísima en esta causa, no descartamos que pueda o no haber otras personas involucradas en este hecho”, aunque solo lo ligó al avance de las investigaciones y no hizo referencia a un posible cuarto implicado. Además, aclaró que la hija de Carolina Graneros permanece en calidad de testigo, la única de los cuatro convivientes de Rocío Rojas que no fue imputada.

“Este Código Procesal Penal nuevo tiene tiempos muchos más rápidos, pero recién van 24 horas, hay que tener mucha fuerza”

Con respecto a los elementos obtenidos en la investigación, tanto por los restos óseos y el diente de leche en cuestión, además de vehículos, ropa y mayores datos, no se aventuró a mayores conclusiones: “bien lo explicó el representante de la Unidad Fiscal de Homicidios nro. 1, el señor fiscal Ignacio López Bustos. La investigación es incipiente, recién comienza, llevamos prácticamente un día, se encontraron restos óseos que serán peritados para ver si pertenecen a persona alguna o si esa persona corresponde con el cuerpo de Rocío”.

El abogado Castaldo hizo referencia a la condición que afronta la madre de Rocío Rojas, su defendida: “es una señora que no sabe leer ni escribir, gracias a Dios contamos con el apoyo de las víctimas, tiene mucha ayuda, mucho apoyo y colaboración, muy predispuesta el área de la psicóloga, la licenciada Silvia Morales, para la contención de la madre, víctima en este caso, que sufrió nada menos que la pérdida de una hijita de 4 años y 3 meses. Es muy importante el apoyo y la contención del área de psicología”.

“Se dispuso desde su señoría, el doctor Gonzalo Ortega la máxima de la cautelar, por 180 días de prisión hasta el 30 de diciembre de 2021”

No solo la situación de la pequeña de 4 años perturbó a su madre, sino también la de su hermanito de 1 año y 9 meses, teniendo en cuenta que tiempo atrás, Mayra perdió la custodia de ambos y no se le pudo restituir aún tampoco la del bebé: “hay un hermanito más chico de 1 año y 9 meses, todavía no tenemos información de qué es lo que va a resolver la Justicia en tanto a lo que se refiere a esa persona menor de edad. En las próximas horas seguramente tengamos esa información”, sentenció el abogado.

Por último, hizo una referencia personal a posibles antecedentes teniendo en cuenta su experiencia y conocimiento: “sinceramente es un crimen tan aberrante y tan cruel, tan cobarde de una niña de 4 años, que realmente no encuentro comparación con otra causa de esta naturaleza. Este salvajismo, la brutalidad con la que actuaron los imputados, no es comparable con ninguna otra causa, es una causa sin precedentes. Hice un esfuerzo con algunos homicidios que tuve, pero no encuentro comparación alguna con esta frialdad, salvajismo. Es triplemente agravado, estamos hablando de una mujer, menor de edad y víctima. De esta parte no veo que sea comparable con otra causa”.

