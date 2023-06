Chaco: el principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski pidió declarar pero luego se arrepintió

César Sena (19), el principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski (28) en Chaco, pidió a medianoche declarar ante el Equipo Fiscal Especial que investiga el caso pero cuando estaba por hablar, se arrepintió, según lo confirmaron fuentes de la investigación a Infobae.

Por otra parte, tras la renuncia de su abogado, Juan Díaz, se le asignaron al esposo de la joven desaparecida el 1º de junio dos defensoras oficiales. Se trata de la abogada Patricia Aleksich, defensora Nº13, y Martha Karina Paz, defensora Nº14.

César, hijo de los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña -también imputados en la causa- está acusado del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de coautor.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el joven de 19 años hizo saber que tenía la intención de declarar cerca de la medianoche y pidió hablar con uno los fiscales que tiene a su cargo el expediente, Jorge Cáceres Olivera. Por la hora, y como el imputado no tenía un representante legal en ese momento, el Ministerio Público de la Defensa le asignó a la abogada Aleksich. Más tarde se sumó Paz. Tras entrevistarse con la primera de las letradas, finalmente, Sena firmó un acta en la que se abstuvo.

En diálogo con TN, el fiscal de Cámara Jorge Gómez, uno de los funcionarios que compone el tridente que investiga el caso -la otra es Nelia Velázquez– aseguró que no hay dudas de que entre los arrestados está el asesino de Cecilia y apuntó contra el clan del líder piquetero. “De acuerdo con la imputación que existe tenemos a César Sena como coautor del femicidio agravado por la participación de tres o más personas, teniendo en cuenta que era pareja de Cecilia, y a los padres como coautores de homicidio agravado por la participación de tres o más personas”, dijo.

Respecto al acta que firmó el principal acusado esta madrugada, Gómez dijo que el joven Sena además “decidió no declarar hasta no tener una conversación con su madre y una más extensa con su defensora”.

Ayer, luego de formalizar su renuncia como defensor de Sena, el abogado Díaz explicó en diálogo con medios locales los motivos que lo llevaron a apartarse del caso. Inicialmente, el letrado había hablado de de “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, horas después, profundizó las diferencias con declaraciones explosivas: “Se adjuntaron en el día de la fecha elementos de prueba que me impiden seguir ejerciendo eficazmente la defensa de mis representados por diferencias irreconciliables con los mismos”, dijo.

“Son indicios que ya no me permiten tener el mismo convencimiento que tenía hasta anoche”, expresó el Díaz, quien luego agregó: “Por una cuestión ética, no voy a seguir defendiendo algo en una causa en la que no creo”. En ese sentido, el letrado no tuvo dudas y aseguró que “con los nuevos elementos, ya estaría probado el hecho”.

Ayer se llevó adelante una masiva movilización en Resistencia, en reclamo de Justicia por el femicidio de Cecilia (Edgar Aguirre)

A sus 19 años, el principal sospechoso de asesinar a Strzyzowski tenía como principal actividad acompañar a su madre, como así a su padre, en las diversas actividades que la ex precandidata a intendenta en Resistencia encara en el territorio. Su familia no estaba de acuerdo con la relación que había entablado con Cecilia “por la diferencia de edad y porque la conoció en Tinder”.

Aseguran que la presunta víctima de femicidio era su primera novia y que se casaron en secreto, a espaldas de la familia Sena. Sin embargo, el sus allegados sabían que la pareja convivía. Cuando la joven desapareció, sus parientes le preguntaron por su novia. Él les aseguró que no había hecho nada y que su celular se lo había quedado ella. Tras la detención de sus padres, y una orden de captura en su contra, César Sena finalmente se entregó el fin de semana pasado.

La pareja tenía pensado irse a vivir a Ushuaia. Desde el entorno de Cecilia aseguraron a Infobae que el disparador del viaje fue un puesto de trabajo que les había conseguido la madre de César por sus contactos en la política. Para los investigadores, en cambio, el viaje fue el anzuelo con el que atraparon a Cecilia para luego terminar con su vida.

El presunto plan para matar a Cecilia

El jueves 1° de junio, Cecilia salió de su casa junto a César rumbo a lo de sus suegros. Su ilusión era el viaje al sur argentino. La idea era pasar la noche ahí para luego viajar en avión desde Corrientes hasta Ushuaia, previa escala en Buenos Aires. Pero la joven jamás pudo concretarla.

“César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Gustavo Obregón, se pusieron de acuerdo para darle muerte a Cecilia. Le hicieron el cuento del viaje y el día que tenía que volar, desapareció. Hubo una premeditación”, confió una fuente.

Para sostener la hipótesis del plan siniestro, los investigadores tuvieron en cuenta las declaraciones reservadas de varios testigos que complicaron a los acusados. Qué dijeron estos testigos y quiénes son se mantiene en estricta reserva. En segundo, la geolocalización del teléfono de la víctima apuntó a la zona de Campo Rossi, aseguraron altas fuentes del caso.

Eso último, detallaron las mismas fuentes, se relaciona con lo que declaró como testigo César Sena. En su testimonio, aseguró que él y su pareja tuvieron una discusión previa al viaje por temas de dinero y que, luego de eso, Cecilia agarró su billetera, su celular y se fue caminando. Pero lo que dice Sena hijo no coincide con la geolocalización móvil: “su celular se reporta a la par del de ella hasta que, el lunes 5 de junio todos los celulares se apagan”.

Cecilia y César Sena

Otro punto que los investigadores contemplaron tiene que ver con los registros que aportaron las cámaras de seguridad. Gracias a una de ellas, el viernes 2 por la mañana, se logró identificar a Cecilia haciendo su ingreso a la casa de los Sena, en Santa María de Oro, en Resistencia. Esto demuestra, por un lado, que la mujer no viajó a Buenos Aires tal cual tenía previsto. Por el otro lado, da cuenta de que no hay registro de salida.

El líder piquetero y su esposa, defendidos por un reconocido abogado particular de Chaco, fueron formalmente acusados de ser coautores de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena en la localidad de Puerto Tirol, está imputado de homicidio agravado en calidad de partícipe secundario, al igual que se esposa, Griselda Reinoso. La pareja fue la única que declaró hasta el momento.

A Obregón, en tanto, lo acusaron de ser partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad. González, su esposa, deberá responder por el delito de homicidio agravado en calidad de partícipe necesario.

