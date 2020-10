Chahla: “Estamos teniendo números que eran esperados para nuestra provincia”

Durante este jueves en ronda de prensa la ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla, se refirió a la situación epidemiológica provincial respecto a COVID-19 y explicó que debido a la densidad poblacional del territorio tucumano eran esperables altos índices de contagio, pero aclaró, esto debe reforzar la responsabilidad individual para frenar el aumento de casos.

En este contexto la titular de la cartera sanitaria local destacó que la curva de casos en Tucumán es importante, ya que durante las últimas semanas tuvieron lugar más de mil casos por día y aclaró que, si bien esos números eran previsibles en relación directa a la alta densidad de población y a la flexibilización de casi todas las actividades que Tucumán viene implementando, esto no es motivo para descuidar las medidas de prevención sino todo lo contrario.

“Tucumán es una de las pocas provincias del país que se encuentra flexibilizada casi en todo hace 6 meses, excepto escuelas y fiestas. Tenemos que tener en cuenta que Tucumán tiene 75 habitantes por km², solo nos supera en densidad poblacional CABA, y si bien estamos teniendo números que eran esperados para nuestra provincia, debemos seguir las recomendaciones ahora más que nunca, el índice de letalidad de Tucumán es de 1,6 por debajo de la media nacional, pero debemos tomar todas las medidas de prevención”, sostuvo.

Siguiendo esta línea la ministra pidió una vez más a la gente que haga uso correcto del barbijo, no salga de su casa si no es necesario y disminuya la circulación interjurisdiccional para no llevar el virus a otros lugares, ya que la mayor cantidad de casos se concentran en el gran San Miguel de Tucumán, donde hay mucha afluencia de personal esencial.

“Desde Salud venimos altamente exigidos hace 6 meses, trabajando muchísimo y los recursos humanos son finitos, por más que ampliamos solamente en el mes de septiembre a 4.000 los reemplazos de personas que ya habíamos capacitado, hay mucha gente que trabaja en covid y otros que no, veníamos trabajando con un régimen de 15 días activos y 15 no para cuidar a nuestros recursos humanos, pero hoy ya no lo podemos hacer porque los necesitamos para atender a nuestros pacientes”, continuó Chahla y agregó al respecto que en la página web del Ministerio día a día se actualiza y transparenta el dato de cuánto es el personal de Salud que fue afectado por covid.

Cabe destacar que muchas de esas personas recuperadas retornan a su trabajo, mientras aquellos que tienen problemas de base que representen un riesgo no lo hacen ya que se prioriza y respeta la salud del recurso humano. “Quiero agradecer a todo el personal de salud, es increíble lo que hacen en todos los hospitales permanentemente, dando respuesta y reconvirtiendo camas de terapia intermedia a intensiva como estaba planificado de acuerdo a la necesidad. El nivel de ocupación ronda el 68 por ciento y va variando de acuerdo a las altas e ingresos que tengamos”, cerró.