Chocó a una mujer y la llevó varios kilómetros sobre el capot de un auto: “Estaba muy sacado”

Buenos Aires.- Una terrible situación le ocurrió a una mujer que vendió su auto y recibió como parte de pago un Mercedes Benz. El hecho ocurrió en la madrugada del martes en el barrio Pueblo Nuestro de la ciudad de San Martín, en la provincia de Mendoza, y terminó con la mujer sobre el capot del vehículo.

Según relató la mujer luego de la viralización del video, el hombre llegó muy enojado y golpeó la puerta de su casa cerca de las 2 de la madrugada. Cuando ella salió, muy asustada por la situación, el hombre le exigió que le devuelva la unidad Mercedes Benz que había entregado, por la cual había recibido otro vehículo de menor valor, dos motos y dinero.

Si bien la mujer se mostró dispuesta a cancelar la operación, se supo que el agresor, identificado como Héctor Altamiranda afirmaba que el auto que le habían entregado “estaba roto”.

“Me pongo adelante del auto y le digo no lo retirás hasta mañana. No, que el auto me lo llevo. No me dijo más nada, cerró la puerta del auto y le dio arranque. En ese momento yo todavía estaba adelante y me atropella en la panza. Cuando él le da arranque caigo contra el capot y me sostengo, porque salió de mi casa andando y no se frenó. Fui sostenida todo el tiempo del capot”, afirmó la mujer.

La víctima explicó que el hombre: “dio toda la vuelta con gran velocidad, sin parar, gritándome e insultándome. En la zona de un baldío empieza a hacer zigzag y me quiero agarrar de su video. Ahí él saca una navaja tipo casera e intenta cortarme para que me soltara. Ahí retiro la mano”.

“Creí que me moría, estoy tomando pastillas porque pensé que no veía más a mi familia. Nunca pensé que iba a actuar así. Estaba muy sacado”, afirmó.

Fuente: Radio Mitre