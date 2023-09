Cómo sigue el caso del fiscal que tenía de informante a la testaferro del capo de Los Monos

Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaron a su colega Matías Edery luego de haber ventilado una serie de conversaciones comprometedoras de WhatsApp que mantuvo con Mariana Ortigala, la presunta testaferro del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, a quien en realidad debía investigar.

La situación ahora se desdoblará en dos partes: la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación evaluará el desempeño de Edery. En paralelo la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina deberá abordar si eventualmente le corresponde una sanción disciplinaria.

El fiscal denunciado habló este miércoles por la noche en Telenoche: “Ella nos pasaba cierta información que nosotros corroborábamos cuando tenía cierta entidad, pero eran cuestiones muy difusas, por eso le dábamos poca entidad a sus comunicaciones”, declaró Edery. Y agregó: “Ventilar esas cuestiones como lo de una persona que pasa información en el marco de una audiencia pública es un acto de irresponsabilidad porque como Estado debemos proteger a esa persona que está brindando datos, al margen que haya cometido delitos”.

La violencia del sicariato atraviesa este caso. El miércoles, a horas de que comience la audiencia, ocurrió una balacera contra una estación de servicio YPF donde resultó herido un joven de 18 años. También, dejaron un cartel que decía que lo iban a matar a él y a su familia.

“(Los fiscales Socca y Moreno) tenían una orden de omitir vincular esta información porque me ponían en riesgo a mí, a la persona que está presa y a la sociedad, ellos incumplieron esa orden con mucha irresponsabilidad, poniéndonos en riesgo”, remarcó el funcionario judicial que ahora será investigado.

Ariel «Guille» Cantero, líder de la banda narcocriminal Los Monos

Por su parte, en una entrevista brindada a Cadena 3, la fiscal regional María Eugenia Iribarren avaló la información publicada ayer por Infobae que el fiscal Matías Edery entregó a sus superiores en 2021 un sobre cerrado donde indicó quiénes eran sus informantes. Entre los nombres, según aseveró, estaba el de Mariana Ortigala. “Se presentó una nota hace mucho tiempo. Se le dio un marco institucional a la información que le pasaba, se presentó en un sobre cerrado, ahora lo que hay es un interés superior, si hubo una falta administrativa o un delito (cometido por Edery)”, expresó Iribarren, que fue una de las autoridades que recibió esa presentación.

La jefa de fiscales de Rosario agregó que en Santa Fe “no tenemos reglamentada la figura del informante, la ley nacional exige una contraprestación y aquí no la había, eso no le genera impunidad ni cobertura de ilícitos”.

Por su parte, la máxima autoridad del MPA de la Circunscripción de Rosario respaldó la labor investigativa del fiscal denunciado. “Se han visto los casos que han esclarecido y las condenas alcanzadas, en particular el trabajo de Matías Edery no pasó desapercibido por nadie, lo mismo de Socca y Moreno, no se puede negar”, aseguró.

De paso, Iribarren consideró que la ventilación de la presencia de un “informante” durante la audiencia por extorsiones y atentados contra una agencia de quinielas “no ha sido lo prolijo que nos hubiese gustado que fuera”.

El Ministerio Público de la Acusación envió un comunicado este jueves, donde oficializó que “se inició la correspondiente investigación penal” contra Edery luego de haber sido elevada la denuncia de los colegas Socca y Moreno. “Tanto el proceso penal como el disciplinario tienen marcos legales y plazos propios que respetan los derechos y garantías constitucionales y el deber de rendición de cuentas de los integrantes del MPA, en tal sentido, se aguardarán los resultados de ambos procesos”, concluyó el documento institucional.

Fuente Infobae